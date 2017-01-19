Мы знакомы с Ольгой очень давно, еще со времен юности, и меня всегда поражала ее уникальная способность к пре­ображению мира. Она буквально фонтанирует идеями, которые, как правило, на удивление удачно претворяются в жизнь. Вот и рисовать на стекле Ольга стала совсем недавно, причем, по ее собственному признанию, совершенно неожиданно для себя.

– Как-то в прошлом году мы с приятельницей сидели в кафе, пили сухое вино из больших бокалов, и я невольно подумала, как необычно смотрелись бы эти бокалы, если их… разрисовать. Причем, честно признаюсь, я никогда не училась живописи, рисовала в основном для души, для себя. А тут вдруг неожиданно для меня самой прорезался такой талант. Знаете, вероятно, в каждом из нас до поры до времени дремлют эти самые таланты, тайные желания, которые с возрастом начинают проявляться. Я купила акриловые краски (они хорошо ложатся на стекло), прочитала в Интернете, как ими пользоваться, и начала рисовать. Свою первую вазу мы расписывали вместе с моей маленькой внучкой – я нарисовала цветок, а она точечки в нем. Со временем появился и опыт, и уверенность в себе, и на предметах ( я покупаю в магазинах бокалы, вазы, кувшины и т. д.) появились мои любимые ангелы, – рассказывает Ольга.

Эти ангелы с распростертыми крылами, а еще мохнатые елочные лапы, либо припорошенные снежком, либо принаряженные веселой елочной мишурой, украшали бокалы и вазы, которые были выставлены Ольгой на алматинской выставке-ярмарке народных умельцев, проходившей в Государственном историческом музее. Надо сказать, что в этой ипостаси – самодеятельной художницы, Ольга Актаева впервые «выходила в свет», а вообще она занимается только тем, что ей по душе, чем искренне увлечена. Наверное, в этом и кроется секрет ее жизненного успеха, который, я уверена, приходит только к тем, для кого «понедельник начинается в субботу», и работа – не серая поденщина, а настоящий кайф.

Вот и Ольга еще в лихие 90-е, когда рушилась старая система, не стенала по поводу жизненных трудностей, а как стойкий оловянный солдатик, бросилась в бушующее кризисное море, стремясь обрести в нем островок безопасности. И таким островком для нее стала одна из первых в стране туристических компаний, которой она успешно руководила много лет и даже вела на телевидении популярную передачу о путешествиях «Странник», в рамках которой сняла более 20 фильмов о разных странах. Это сделало ее не только успешной бизнес-леди, но и дало возможность объехать почти весь мир.

– В жизни столько интересных вещей! Вот некоторые говорят, дескать, у меня так много работы, что на другое просто не хватает сил. Это неправда. Люди, которые соглашаются жить по минимуму, даже не догадываются, сколько можно получать от этой жизни каждую минуту. Я, например, до сих пор все время чему-то учусь, хожу на различные тренинги и семинары, придумываю новые проекты. Жизнь коротка, а еще так много хотелось бы успеть!

Вот уже почти 15 лет Ольга собирает коллекцию ангелочков, они у нее, как говорится, на любой вкус.

– Я просила своих друзей привозить мне из разных стран ангелочков, которых обычно выпускают в качестве сувениров. Много привозила и сама. В результате у меня собралась приличная коллекция, но меня не устраивало, что все эти ангелы были, если можно так сказать, типовыми, похожими один на другой. И тогда я решила собирать только смешных. Скажем, у меня есть ангел, сделанный из… жестяной банки, и когда его дергаешь за веревочку, он очень весело гремит, словно разговаривает с тобой. Есть черный ангел, но не потому что плохой, он просто негр. А один из ангелов скорее похож на современного мачо – с трехдневной щетиной, и на нем крупными буквами написано: хранитель тела, – смеясь, говорит она.

Ангелы для Ольги Актаевой – не только предмет ее увлечений, но и своего рода обереги – под их крылом она чувствует себя защищенной. И, кто знает, может, это они помогают ей так уверенно идти по жизни, не боясь решительно переворачивать страницы биографии и начинать новое дело.

– Согласитесь, что ангел – это любовь, мир, утешение. Я глубоко уверена – единственное, что может спасти мир, – это любовь. Она своего рода исходная точка, которая дает возможность всему развиваться. Любовь к Создателю не позволяет тебе относиться к миру пренебрежительно или наплевательски. Любовь к мужчине исключает подлость и ложь. Если любишь детей, то никогда не сделаешь им больно, будешь думать о том, чтобы у ребенка было будущее, вкладывая в него все лучшее, что есть в тебе самой. То же самое с работой, соседями, даже со случайными прохожими на улице, с партнерами по бизнесу…

Несмотря на все невзгоды и сложности жизни, которые не обошли и ее, Ольга Актаева считает себя счастливым человеком, утверждая, что в ее жизни случилось все, о чем она мечтала. Сейчас она – директор компании «АлСофия», живет на две страны – Казахстан и Болгарию. В Софии, которая стала для нее вторым домом, любимая работа, успешно развивающийся бизнес. А здесь, в Алматы, ее семья: мама, сын, сноха, внучка и верные друзья. А еще – новые увлечения, которые она умудряется вытащить из стен дома, придав им серьезный, деловой характер. Например, та же роспись по стеклу.

Не случайно ушедший 2016 год стал для Ольги Актаевой в какой-то степени знаковым – ее имя вошло в книгу «Легенды казах­станского предпринимательства», изданную к 25-летию Независимости Казахстана. Символично, что героями этой книги стали 25 предпринимателей со всех уголков страны, которые успешно занимаются бизнесом 25 лет.

– Я не ощущаю возраст и время, мне кажется, как будто все началось только вчера, поэтому впереди еще громадье планов. Хотя подумать только – полжизни прошло прежде, чем я избавилась от страха выйти на первое место. За это время побывала театральным режиссером, директором рекламной компании, первой начала проводить аукционы, потом открыла одну из самых первых частных туристических компаний и начала заниматься морскими круизами. Открыла первый в Казахстане тележурнал «Странник» о путешествиях, была теле- и радиоведущей и даже бизнес-тренером. Я заметила, что эволюция в каждом человеке сообразна его представлениям о жизни: если человек открыт миру, неважно, чем он занимается и где живет – в селе или в городе, все равно он может сам выстроить свою судьбу, причем так, как ему этого хотелось бы. Не случайно говорят, каждый кузнец своего счастья. Кому-то может показаться, что порой я слишком много говорю о своих достижениях, что это нескромно. Но сегодня я уже точно знаю – скромность украшает тех, у кого нет других украшений. Поймите, я не призываю идти вперед по головам, расталкивая всех локтями. Нет, надо просто определить цель, поверить в себя и настойчиво идти к ней. Тогда все получится. Я, например, люблю мир, и мне доставляет огромное удовольствие открывать его. Я сама создала себе такую работу, которая дает мне возможность путешествовать по странам и континентам, пересекая моря и океаны. Разве это не здорово! – считает она.

В Ольге действительно живет юношеская романтика больших дорог. По восприятию жизни она – первооткрыватель и верит, что где-то там, в небесной лазури, парят ее любимые ангелы, которые силой своей любви делают лучше жизнь на нашей грешной земле.

– Поэтому мое пожелание в ­наступившем году – любите друг друга, любите этот мир, природу, – говорит она. – Дорожите каждым мгновением жизни. Поверьте, любить очень легко. Это ненавидеть тяжело. Ненависть – очень тяжелая ноша. А любить ничего не стоит. Любите друг друга – это ведь так просто!