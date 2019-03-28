Ангела Меркель с уважением отнеслась к решению Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий Президента РК
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе беседы Федеральный канцлер подчеркнула, что с уважением восприняла заявление Н.Назарбаева о сложении полномочий Президента Республики Казахстан.
Ангела Меркель отметила неразрывную связь успехов независимого Казахстана с именем Лидера нации, его высокий авторитет на международной арене, а также плодотворные усилия в обеспечении безопасности и стабильности в мире.
Немецкий лидер особо оценила вклад Н.Назарбаева в становление и углубление казахстанско-немецкого сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.
Ангела Меркель пожелала Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности на благо народа.
Стороны договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.