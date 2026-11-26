Казахстанская спортсменка Ангелина Лукас поднялась на второе место в мировом рейтинге профессионального бокса по версии BoxRec в легчайшем весе.

фото с instagram-страницы А.Лукас

Столь высокую позицию наша соотечественница заняла после успешного выступления на вечере профессионального бокса в немецком городе Ландсхуте. В поединке против аргентинки Аньелен Эспиносы, рассчитанном на восемь раундов, казахстанка владела инициативой и добилась победы техническим нокаутом в седьмом раунде. Теперь в активе 29-летней уроженки Тараза 17 побед, в том числе десять досрочных, при одном поражении.

В обновленном рейтинге BoxRec, насчитывающем 274 спортсменки, Лукас уступает лишь непобежденной абсолютной чемпионке мира – датчанке Дине Торслунд. Казахстанка опередила бывшую обладательницу всех основных чемпионских поясов австралийку Чернеку Джонсон. Кроме того, Ангелина занимает второе место в рейтингах IBF и IBO и шестое – по версии WBC.

Своей главной целью казахстанская спортсменка назвала завоевание титула абсолютной чемпионки мира.