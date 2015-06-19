Свежий выпуск Ангелы венчурных инвестиций Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Но кто же они, эти загадочные «ангелы» бизнеса? Следует сразу сказать, что это не благотворительная организация. Увидев в начинающем бизнесе перспективу, ангелы-инвесторы действительно могут помочь средствами, опытом и связями. Бизнес-ангел при этом вполне понимает, что может безвозвратно потерять вложенные средства. Но в случае успеха получить солидную долю в новой компании!

Финансы, согласитесь, важная составляющая для старта. Но кредит для начинающих предпринимателей, как правило, недоступен, так как требуется залог. Венчурные фонды также вкладывают средства в уже состоявшийся бизнес. Может быть, продать квартиру или дачу? Это не всегда приемлемо. Деньги друзей или родственников? Мало кому удается таким образом собрать необходимый капитал.

И здесь бизнес-ангелы зачастую оказываются единственными, кто помогает новичкам. И не мешают им работать, требуя проценты. На Западе термин «бизнес-ангел» распространен достаточно давно. В мировой практике уже есть впечатляющие примеры успешных бизнес-ангелов. К примеру, компания Apple. Вложенная в нее 91 тыс. долларов превратилась для инвестора в 154 млн. Томас Алберг, инвестировав в компанию Amazon 100 тыс., получил 26 млн долларов.

Но вернемся в Алматы, где клуб российских бизнес-ангелов открыл свое представительство. Клуб организовал бизнесмен Александр Бородич, который подчеркнул, что они избрали Алматы, поскольку город является одним из самых быстро развивающихся мегаполисов в Азии. Сам Казахстан для них представляет перспективную площадку для оте­чественных и зарубежных венчурных инвесторов – и с точки зрения качества инновационных проектов и с точки зрения создаваемых Правительством страны правовых и экономических условий. Интересы россиян будут представлять Зинаида Пак и Павел Коктышев, сооснователи казахстанского Клуба молодых предпринимателей MOST.

MOST за 5 лет своего существования создал уникальное сообщество из нескольких тысяч предпринимателей, инвесторов, отраслевых экспертов. А это значит, что идея развивать направление венчурных инвестиций родилась не на пустом месте. Зинаида Пак сообщила, что в Алматы они намерены проводить деловые мероприятия и обучающие мастер-классы. Такое интенсивное сотрудничество имеет все шансы дать новый толчок развитию венчурного инвестирования не только в Казахстане, но и регионе.

– Открытие представительства поможет нам получить доступ к самым интересным казахстанским проектам, – считает Александр Бородич. – А для казахстанцев Venture Club станет удобным инструментом по синдицированию с российскими бизнесменами в лучшие проекты России и Беларуси.

Александр уверен, что казахские бизнес-ангелы со своим огромным предпринимательским опытом выведут культуру синдицирования сделок на качественно новый уровень.



