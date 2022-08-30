На базе городской клинической больницы № 1 в канун Дня Конституции открыта современная ангиографическая операционная.

Новейший ангиограф позволяет осуществить объемное отображение любых сосудов, диагностировать их изменения, а также проводить внутрисосудистые операции с возможностью трехмерной визуализации. Ангиограф необходим для выполнения диагностических и лечебных манипуляций при заболеваниях артерий, питающих головной мозг, сосудов сердца и нижних конечностей. Для городской клинической больницы № 1 наличие ангиографической операционной – это уверенный шаг вперед, ведь отныне увеличена возможность проведения сложных операций и диагностических обследований.

В торжественном открытии операционной приняли участие аким города Мурат Айтенов, президент Национального центра нейрохирургии Серик Акчулаков.

– В городе за последние три года на укрепление материально-технической базы медицинских организаций выделено 13,9 миллиарда тенге, – отметил Мурат Айтенов, рассказывая о развитии здравоохранения в Шымкенте. – Это не первая ангиографическая установка, поступившая в лечебные учреждения города. В течение трех лет ангиографические аппараты установлены в городской больнице № 2, детской городской клинической больнице, городском онкологическом центре. Сейчас охват современным оборудованием составляет 79,2% от потребности. Новое оборудование повысило доступность высокоспециализированной медицинской помощи населению. Уверен, что медицинские работники с честью справятся с возложенной на них задачей.

На базе городской клинической больницы № 1 проводятся высокотехнологичные операции на сосудах головного мозга, опухолях головы и пациентам, получившим инсульт. Медицинский персонал успешно освоил новые технологии, включая установленную ангиографическую систему, являющуюся устройством последнего поколения. Ее стоимость – один миллиард тенге. Ангиограф позволяет проводить нейрохирургические, интервенционные операции с одновременным применением двух детекторов, проверять сосуды в 3D-изображении, проводить компьютерную томографию в ходе операции. Кроме того, можно организовывать онлайн мастер-классы с привлечением республиканских клиник страны и зарубежных специалистов.

Медицинский персонал городской клинической больницы № 1 оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь больным города и близлежащих регионов.