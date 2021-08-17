Английский легко и быстро

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Асет Калымов

Райгуль Желдибаева – выпускница Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. Окончив вуз, она 5 лет руководила центром международного сотрудничества, созданным при ЖГУ. Одновременно работала преподавателем на кафедре иност­ранных языков и переводческого дела. Языковед имеет степень магистра гуманитарных наук, дважды становилась стипендиатом международной прог­раммы Erasmus+. Идея открыть частные учебные курсы пришла к ней после ознакомления с рядом методик и практик преподавания иностранных языков за рубежом.

– За время работы в центре международного сотрудничества я побывала в командировках в Испании, Венгрии, Турции, на Кипре, – рассказывает Райгуль Сериковна. – Изучив опыт зарубежных коллег, решила создать авторскую методику по обучению английскому языку. Она в корне отличается от множества других учебных программ, нап­равленных в основном на зубрежку слов и грамматичес­ких правил. Обычно дети на практике не применяют такой сложный материал, а со временем благополучно забывают. В итоге эффективность множества учебников, имеющихся сейчас на книжных прилавках, очень низка.

Авторский учебный курс EnglishNext2you, разработанный Райгуль Желдибаевой, строится на 4 «китах»: восприятие английского языка на слух, развитие навыков разговорной речи, чтения, академического письма. Уроки посещают школьники, студенты, люди постарше – возрастных ограничений нет.

Любопытно, что на занятиях педагог ни слова не говорит на казахском или русском: весь учебный материал подается на английском. Поначалу учащимся бывает трудно понять учителя, но уже через пару уроков они начинают воспринимать ее речь. Те, кто учит язык с нуля, а таковых большинство, осваивают фонетику, алфавит и цифры. Дальше идет курс speaking – разговорной речи, параллельно с восполнением пробелов по грамматике.

– Я целый год составляла свой авторский материал, который собираюсь выпустить как книгу, – продолжает филолог. – Усовершенствовала его, учла все минусы, недостатки. И сегодня ко мне идет большой поток желающих обучаться, потому как родители видят, что ребенок пошел на курсы и сразу начал говорить на английском.

С октября прошлого года учебные курсы окончили 52 человека. Результаты впечатляют: многие выпускники сдали тест IELTS на знание английского языка с высокой оценкой, поступили в вузы и колледжи, в магистратуру. Хотя практически у всех поначалу был нулевой языковой уровень. Среди учеников есть преподаватели школ, медработники, журналисты.

Менее чем за год поток желающих учиться в школе EnglishNext2you вырос настолько, что Райгуль даже приходится некоторым отказывать. К примеру, курс Intensive рассчитан на 3 месяца обучения для взрослых. Как только место в классе освобождается, его сразу занимает другой ученик.

В связи с большой загруженнос­тью педагог планирует нанять в помощники коллег-учителей, но прежде их нужно обучить уникальной методике преподавания. Кроме того, необходимо запатентовать авторский курс.

В планах Райгуль Сериковны – оказывать также услуги абитуриентам, поступающим в зарубежные вузы.

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