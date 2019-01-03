Аниматор Walt Disney Дон Ласк умер в возрасте 105 лет

В мире
Аниматор студии Walt Disney Дон Ласк умер на 106-м году жизни в США. Об этом сообщила исследовательская библиотека Disney Animation, передает Tass.ru.

"Мы опечалены кончиной ветерана аниматора, Дона Ласка. Он был последним аниматором раннего периода анимации Disney", - говорится в сообщении.

Свою работу в студии Ласк начал в 1933 году. Он работал непосредственно с Диснеем и участвовал в создании таких мультипликационных фильмов, как "Белоснежка и семь гномов", "Бэмби", "Питер Пэн", "Спящая красавица", "Леди и бродяга" и другие.

После 27 лет работы он ушел из студии и начал работать аниматором уже для телевизионных проектов. Он также стал одним из создателей "Семейки Адамс".

