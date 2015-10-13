Свежий выпуск АНК подает пример Кадиша НЫГМЕТ

Как отметила пресс-служба АНК, участие в переговорах также приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в РК Николае Уреке, советник Министерства иностранных дел Румынии Раду Косма, 2-й секретарь посольства Румынии по политическим вопросам Элис Христи, замес­титель заведующего секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко, председатель ОО «Румынское культурное общество «Буковина» Аурика Дяк, руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Айгуль Садвокасова.

В рамках встречи обсуждались аспекты дальнейшего развития межкультурного диалога, особенности гуманитарного взаимодействия сторон. Говорили участники переговоров и о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, международном парт­нерстве АНК и подобных организаций в других странах мира. Гостей заинтересовала, в частности, модель межэтнического и общественного согласия в Казахстане. С вопросом о возможности ее применения они планируют обратиться к высшему руководству Румынии.



