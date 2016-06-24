АНК поздравила журналистов с профессиональным праздником
Жания Уранкаева
В преддверии профессионального праздника журналистов Казахстана АНК провела церемонию награждения общественной наградой "Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық "Бiрлiк" алтын медалi" и вручила поздравительные и благодарственные письма, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Средства массовой информации имеют прямое отношение к общественному согласию в стране, а значит и к стабильному развитию нашей республики. Тренды, которые мы сегодня даем, должны быть доведены до общественности: это и идеи межэтнического, религиозного согласия, и вопросы языковой политики. Формат деятельности Ассамблеи должен быть в полном понимании тех задач, которые обозначил Президент", – сказал заместитель председателя, заведующий Секретариатом АНК Ералы Тугжанов.
В рамках заседания участниками были обсуждены вопросы модернизации отечественных СМИ, факторы СМИ в укреплении общественного согласия и общенационального единства, задачи журналистского сообщества в контексте укрепления казахстанской идентичности и единства, роль Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана в продвижении и разъяснении патриотического акта "Мәңгілік Ел".
Добавим, золотой медалью АНК "Бiрлiк" были награждены Нуржан Мухамеджанова, Ерлан Игисов, Каламкас Абуова.
Благодарственные письма от АНК в преддверии профессионального праздника получили: фотокорреспондент Kazpravda.kz Марат Кураков, директор департамента информационных программ телеканала "Хабар" Ольга Цой, директор департамента информационных программ телеканала "Казахстан" Еркин Мухамеджанов, фотокорреспондент ИА Strategy2050 Азамат Алиев, корреспондент телеканала "Казахстан" Индира Асанова, корреспонденты телеканала "Казах ТВ" Зарина Асанова и Инеш Шоканова, консультант пресс-службы АНК Гульмира Калмурзаева, корреспонденты ИА BNew.kz и МИА "Казинформ" Кымбат Смыкова и Муратбек Макулбеков, главный редактор Казахского радио АО "ТРК "Казахстан" Лазат Капышова.