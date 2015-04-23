АНК противодействует экстремизму и радикализму – Патриарх всея Руси Кирилл

Общество
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Эльмира Киргеева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравили Главу государства с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу. 

"Отрадно видеть, что этот важный общественно-политический институт в своей деятельности уделяет значительное внимание вопросам обеспечения социальной стабильности, противодействию проявлениям экстремизма и радикализма, сохранению традиций и обычаев различных национальных общин страны", – пишет Нурсултану Назарбаеву Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем поздравлении он отметил, что важно осознавать, что культура, искусство и само мироощущение любой нации неразрывно связаны с ее религиозной идентичностью. Многие граждане Казахстана, по его словам, исповедуют православие.

"Стремясь быть настоящими патриотами, они трудятся на благо своей страны, вносят посильный вклад в ее развитие, в созидание мирной и благополучной жизни. Благодарен Вам за неизменное внимание к нуждам православной церкви в Казахстане. Убежден: дальнейший конструктивный диалог между Церковью и органами государственной власти будет способствовать утверждению межрелигиозного и межэтнического мира и согласия в обществе", – указывается в письме.

В завершение Кирилл пожелал Главе государства и всем участникам ассамблеи здоровья, душевной и телесной крепости и успехов в трудах на благо своего Отечества и его народа.

Также Президента Казахстана поздравил председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев РФ, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

"Учреждение ассамблеи стало важным событием, свидетельствующим о мудро реализуемой государственной национальной политике в республике. Наделение ассамблеи гарантированной квотой в Парламенте Казахстана, по милости Всевышнего, позволило Вашей стране избежать тех проблем и конфликтных ситуаций, которые все чаще дают о себе знать в самых разных точках планеты, а также дополнительно укрепить государственность Казахстана, ускорить его поступательное движение по пути демократического развития",  – указывается в поздравительном сообщении.

Он отметил огромное значение того, что Нурсултан Назарбаев, будучи общенациональным Лидером, лично возглавляет ассамблею.

"Ваша многогранная деятельность на посту Главы государства и Председателя ассамблеи в интересах всего народа достойна уважения. В этот юбилейный год я молитвенно желаю дружескому Казахстану, всем нашим братьям и сестрам дальнейшего благополучия, мира и процветания. С добрыми молитвами и благими пожеланиями", – подытожил муфтий.

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