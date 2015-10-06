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Аномалия на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле
Аномалия на Солнце вызовет, начиная с вечера 6 октября, магнитную бурю на Земле, она продлится в течение всего дня 7 октября, передает Kazpravda.kz.

Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук /ИЗМИРАН/ Анатолий Белов.

"Высокоскоростной поток солнечного ветра, который вырывается из корональной дыры размером с четверть солнечного диска, вечером 6 октября достигнет Земли", – пояснил Белов.

По его словам, "темная область" на Солнце сформировалась уже около полугода назад. Она оказывает воздействие на Землю, когда Солнце, вращаясь, оказывается повернутым этой "темной областью" к нашей планете – примерно раз в 27 суток. Аналогичные корональные дыры, как показывают наблюдения ученых, могут периодически вызывать на Земле магнитные бури, продолжительность "жизни" этих дыр – до года – двух. "Так, корональная дыра, возникшая в 2003 году, существовала около двух лет", – уточнил Белов.

Корональные дыры – области в солнечной короне с пониженными плотностью и температурой плазмы. Появление таких дыр ученые связывают с периодом минимальной солнечной активности.

Солнце по спектральной классификации относится к типу G2V ("желтый карлик"). Температура его поверхности достигает 6 000 градусов по Кельвину.

Расстояние от Солнца до Земли – примерно 150 млн километров.

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