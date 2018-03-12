Аномальное похолодание ожидается в Казахстане

Общество
Фото из открытых источников
Большая часть областей республики в предстоящие трое суток будет находиться под влиянием высотного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана, атмосферные фронты будут вызывать в северной его половине снег, в южной – осадки (дождь с переходом в снег), а также туман, гололед и понижение температуры, сообщает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы РГП "Казгидромет", в западных и северных областях температура уже ниже климатической нормы на 3-7°С, а с прохождением фронтов похолодает и на остальной территории.

При этом 12-14 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильных, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек (в Алматинской области), формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки.

По снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по состоянию на 10 марта 2018 года площадь покрытия снежным покровом составляет в Алматинской области 22%, Жамбылской области – 3%, Южно-Казахстанской области – 3%.

В свою очередь в Кызылординской области 12-13 марта ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений на реке Сырдария, что может привести к стеснению русла реки и выхода воды на пойменные участки.

