Аномальную жару в Казахстане сменят дожди

Общество
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Аномальную жару в Казахстане 21–23 июля сменят кратковременные дожди с грозами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на  РГП "Казгидромет".

"Атмосферные фронты, смещающиеся с северо-западных районов Европейской России, за прошедшие сутки вызвали дожди и понижение температуры на западе и севере республики на 2–5 ºC ниже нормы. В ближайшие трое суток кратковременные дожди с грозами сохранятся в западных и северных областях, и по мере перемещения холодных атмосферных фронтов по территории Казахстана начнутся в центральных, южных и восточных районах республики. Сохранявшаяся здесь всю прошедшую неделю 40-градусная жара пойдет на спад, и температура ожидается около многолетних средних значений, на востоке и в центре местами ниже их на 1–3 ºC", – говорится в сообщении госметеослужбы.

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