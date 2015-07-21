Аномальную жару в Казахстане сменят дожди

Аномальную жару в Казахстане 21–23 июля
сменят кратковременные дожди с грозами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Атмосферные фронты, смещающиеся с северо-западных районов Европейской России, за прошедшие сутки вызвали дожди и понижение температуры на западе и севере республики на 2–5 ºC ниже нормы. В ближайшие трое суток кратковременные дожди с грозами сохранятся в западных и северных областях, и по мере перемещения холодных атмосферных фронтов по территории Казахстана начнутся в центральных, южных и восточных районах республики. Сохранявшаяся здесь всю прошедшую неделю 40-градусная жара пойдет на спад, и температура ожидается около многолетних средних значений, на востоке и в центре местами ниже их на 1–3 ºC", – говорится в сообщении госметеослужбы.