Молодой человек, нашедший пистолет в Алматинской области, обратился с призывом к казахстанцам сдавать незаконно хранящееся оружие.

Молодой человек, обнаруживший оружие в арыке, недалеко от своего дома в поселке Балпык-Би Алматинской области, сразу же обратился в полицию и сдал найденный пистолет Макарова, снаряженный магазином с 8 патронами. 21-летний мужчина обратился с призывом ко всем жителям области во избежание неприятностей сдавать незаконно хранящееся оружие, отметив, что, например, найденный им пистолет мог стать орудием преступления в чьих-то руках.

Стражи порядка поблагодарили парня за активную граж­данскую позицию и помощь правоохранительным органам.

Вместе с тем МВД уже публиковало призыв к казахстанцам о добровольной сдаче найденного оружия. Отмечается, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. При этом тем, кто не участвовал в погромах и кражах, анонимность гарантируется.

«Похищенное оружие и боеприпасы могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Обращаем внимание, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (статья 287 УК – до 5 лет лишения свободы) и административная (статья 482 КоАП РК – штраф 25 МРП) ответственность.

...В целях предотвращения нес­частных случаев и получения травм просим не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112», – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими зарегистрировано 15 фактов добровольно сданного оружия. Обращались в полицию граждане Алматинской, Жамбылской областей и города Шымкента.

Стоит также отметить, что для дальнейшей стабилизации обстановки после массовых беспорядков и мародерства, имевших место в республике, во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в ходе которого полицейские также устанавливают местонахождение участников терактов и оружия. По выявленным фактам органами внутренних дел проводятся досудебные расследования, для привлечения к ответственности виновных производится сбор и анализ доказательств.

В то же время в полиции говорят, что некоторые граждане, причастные к вышеуказанным событиям, боясь ответственнос­ти, выбрасывают незаконно попавшее к ним оружие и боеприпасы в самых разных местах. Полицейские в поисках оружия и боеприпасов осматривают окрестности населенных пунк­тов, заброшенные здания, поймы рек, лесополосы, совершают проверку съемного жилья – и это дает свои результаты.

Так, 23 января в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции в одной из канав города Тараза нашли огнестрельное оружие и спецсредства, упакованные в мешки. Проводится досудебное расследование, назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза.

А 20 января полицейскими Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на поле возле села Костобе Жамбылского района обнаружен схрон оружия – 8 автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газотравматическое ружье 12-го калибра, винчестер и штык-нож. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Три пистолета вместе с магазинами нашли полицейские и в заброшенном здании в городе Уштобе Алматинской области 17 января. Ранее же, 14 января, в той же Алматинской области полицейские обнаружили два тайника с оружием. Сотрудники криминальной полиции Енбекшиказахского района по оперативному сообщению изъяли оружие у гражданина, который принимал участие в беспорядках в Алматы. Уголовное дело возбуж­дено по статье 287 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В рамках досудебного расследования задержан 21-летний житель села Кызылжар Алматинской области, который согласился сотрудничать со следствием. Задержанный пояснил, что 6 января во время массовых беспорядков он находился на территории города Алматы и видел, как грабили оружейный магазин «Алпамыс». У магазина трое неизвестных для него лиц передали ему две единицы оружия, одно из которых было с нарезным каналом ствола и двуствольное ружье 12-го калибра. Так же там, на улице перед зданием магазина, подозреваемый собрал множество патронов для нарезного, гладкоствольного оружия и пистолета. Оружие и боеприпасы он спрятал в двух местах предгорной местности. В ходе проверки показаний на мес­те указанный арсенал был изъят и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

В Таразе задержан 24-летний местный житель, который хранил оружие в гараже. Как приз­нался задержанный, оружие похитил в одном из гаражных кооперативов во время массовых беспорядков и спрятал его в яме гаража, чтобы в дальнейшем продать. В результате у подозреваемого изъято 10 единиц пистолета Макарова, 4 автомата Калашникова и 2 гранаты. По данному факту начато досудебное расследование. Проводится работа по установлению причастности подозреваемого к другим преступным действиям при массовых беспорядках в городе. На изъятое оружие назначена специальная судебно-баллистичес­кая экспертиза.

А вот двух алматинцев задержали за хранение автомата Калашникова и более 30 патронов к нему. 19- и 20-летний жители южной столицы доставлены в ИВС и дают признательные показания. В отношении них возбуж­дено уголовное производство по статье 287 части 3 УК РК.

Значится в сводках полиции и задержание в Алматы 38-летнего участника массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов. В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что задержанный был в прошлом четырежды судим, в том числе и за похищение человека. У него изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы.

Также в городе были задержаны 38-летний и 35-летний мужчины. У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, похищенных во время беспорядков из оружейного магазина. По факту хищения оружия и боеприпасов по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 части 3 УК РК, расследуется уголовное дело. Оружие изъято. Подозреваемые взяты под стражу. По одной из рабочих версий, приезжие из Алматинской облас­ти мужчины – активные участники ограблений оружейных магазинов.

24-летний житель Саркандского района Алматинской облас­ти, в свою очередь, попытался скрыться от правосудия в селе Мукана Тулебаева. Но полицейские установили его местонахож­дение и доставили в полицию. У задержанного обнаружены три похищенных им боевых пистолета Макарова с пятью магазинами, которые он прятал в Талдыкоргане. Мужчина дал признательные показания. Кроме того, у задержанного оперативники изъяли 22 патрона калибра 9 мм, три бронежилета и две полицейские каски. Изъятые пистолеты и спецсредства приобщены к материалу уголовного дела. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении подозреваемого начато досудебное расследование.

Обрез охотничьего ружья полицейские также изъяли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» у жителя Туркестанской облас­ти. Утром в Байдибекский РОП поступило сообщение о том, что неиз­вестный носит с собой оружие. Подозреваемого задержали на одном из пастбищ, где он пас скот. Как рассказал мужчина, оружие он нашел и оставил себе. Изъятый в качестве вещественного доказательства обрез полицейские направили на экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также ведется расследование и в отношении 46-летнего сельчанина из Карагандинской области, у которого полицейские изъяли четыре одноствольных ружья. Обнаруженное оружие направлено на экспертизу.

Между тем столичными сот­рудниками полиции в городе и на блокпостах изъяты два гладкоствольных оружия «Сайга», учебно-тренировочная граната РГД-5, пистолет марки CZvz.27, травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, пять резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик. По всем фактам проводится проверка.

Незарегистрированное оружие полицейские также находят и в ходе ежедневных рейдовых и профилактических мероприя­тий, направленных на охрану общественного порядка, безопас­ности и спокойствия граждан. Так, два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья 16-го калибра с патронами к ним изъяли у туркестанцев. В Кызылорде задержан 26-летний житель области, незаконно хранивший дома незарегистрированное двуствольное охотничье ружье 16-го калибра.

Незарегистрированное гладкоствольное ружье изъяли и у сельчанина в Павлодарской области. Пять единиц незаконно хранящегося оружия изъяли у жителей СКО, которые не торопились сдать найденные еще летом незарегистрированные гладкоствольные ружья. По данным фактам в отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 482 КоАП РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение, перевозка оружия физическими и юридическими лицами».