Анонимность не спасет

Правоохранительные органы продолжают работу по противодействию лжетерроризму. По сведениям Генеральной прокуратуры, возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса РК.

Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий.

– Это отвлекает значительные силы и средства, несут многомиллионные убытки проверяемые коммерческие предприятия, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей, – прокомментировали в пресс-службе ГП РК. – Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений.

Среди осужденных в прошлом году лиц – житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и другое). В июле 2022 года его осудили к одному году и шести месяцам лишения свободы.

А в Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ. За неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.

Отметим, что у органов правопорядка имеется практический опыт по оперативному выявлению таких злоумышленнков для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Как показывает практика, преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами. Для оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа по присоединению к Будапештской конвенции («О компьютерных преступлениях»).

Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения до 7 лет), проинформировали в ГП РК.