Анонс выступлений казахстанских спортсменов на 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, состоится очередной соревновательный день Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Мужская команда проведет полуфинал, фигуристы поборются за медаль, как и две команды по биатлону.
Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой раунд, мужская квалификация, полуфиналы
Кто: Гонконг - Казахстан; Казахстан - Гонконг
Начало: 06.00; 11.00; 16.00 (возможный полуфинал у женщин)
Вид спорта: Биатлон. Эстафеты
Кто: Команды Казахстана
Начало: 07.00; 10.00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Финальный раунд (женщины), полуфинал (мужчины)
Кто: Казахстан - Китай; Китай - Казахстан
Начало: 07.00; 11.00
Вид спорта: Фигурное катание, мужчины и женщины. Произвольная программа
Кто: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Софья Самоделкина, София Фарафонова
Начало: 10.00; 14.30