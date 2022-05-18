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Анонсы: дебатные игры «Новый Казахстан – Вторая Республика», заседание экспертного клуба «Sarap» и встреча членов Республиканского штаба по вопросам разъяснения конституционных реформ

18 мая 2022 года в 11.00 часов состоятся дебатные игры на тему «Новый Казахстан – Вторая Республика».

Дебатные игры пройдут на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В работе мероприятия примут участие проректор по социальному развитию, члены комитета молодежных организаций и победители республиканских дебатных турниров.

Адрес проведения г. Алматы, проспект аль-Фараби 71.

Ответственный за проведение мероприятия: интеллектуальный дебатный клуб «Алтын Сапа».

По вопросам проведения просим обращаться координатору дебатного клуба «Алтын Сапа» - Ракишова Аяжан 87082546513.

 

18 мая 2022 года в 15.00 часов в Нур-Султане на площадке Казахстанского института общественного развития пройдет заседание экспертного клуба «Sarap» на тему: «Конституционный референдум – глас народа».

Организатором является НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Республиканского штаба общественной поддержки референдума.

В мероприятии примут участие общественные деятели, политологи и эксперты КИОР.

Участники заседания выскажут свое видение проведения референдума и обсудят как всенародное голосование повлияет на политическую систему страны.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.

«Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение. Поэтому я предложил вынести данный вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления», - подчеркнул Глава государства. 

Модератор: Советник Председателя Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Самат Нуртаза.

Дата: 18 мая 2022 г.

Время: 15:00 ч.

Адрес: пр. Кабанбай батыра 11/5, БЦ Нурлы-Орда, 6 этаж (конференц-зал)

Представители СМИ могут участвовать в экспертном обсуждении в качестве слушателей.

По вопросам аккредитации журналистов обращаться по номеру 8-771-123-30-30

 

18 мая 2022 года в 16.00 часов состоится встреча членов Республиканского штаба общественной поддержки по вопросам разъяснения конституционных реформ с представителями столичной интеллигенции и работниками организаций культуры.

Мероприятие пройдет в зале «Конституция» Национальной академической библиотеки РК. Адрес: город Нур-Султан, улица Достык, 11.

По вопросам аккредитации представителей СМИ просим обращаться Айгерим Жумагазыкызы по телефону: +7 702 615 21 55.

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