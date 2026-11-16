Ансамбль GULDER приглашает на сольный концерт «Шебер жаңғырығы»

Вечер посвящён 100-летию со дня рождения основоположницы казахского эстрадного танца, первого балетмейстера ансамбля Деляфруз Кияковой и 75-летнему юбилею заслуженного деятеля Казахстана, одной из первых артисток балета ансамбля Алтынбуби Омарбековой, передает Kazpravda.kz

В программе обновлённый состав ансамбля впервые исполнит возрождённые постановки Деляфруз Кияковой, вошедшие в золотой фонд национальной хореографии. Также зрителям представят новые хореографические композиции, произведения отечественных авторов и сценические интерпретации мировой классики.

В концерте с участием ансамбля GULDER и солистов эстрады шедевры музыки, танца и театрального искусства обретут гармоничное единство в художественных миниатюрах, передающих многообразие настроений и ярких образов.

«Шебер жаңғырығы» - дань уважения мастерам, посвятившим жизнь искусству, сценическое воплощение преемственности поколений и творческого обновления.

В рамках концерта в фойе здания «Казахконцерта» будет представлена выставка. Куратор выставки - главный балетмейстер ансамбля GULDER Анвара Садыкова.