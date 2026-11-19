Ожидается, что торги акциями разработчика ИИ-моделей Claude начнутся 19 ноября на бирже NASDAQ под тикером ANT, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Американская технологическая компания Anthropic определила цену размещения акций в рамках IPO — $83 за акцию. Эта цена превышает верхнюю границу первоначально заявленного ценового диапазона. Ранее разработчик ИИ-моделей Claude объявил, что планирует разместить акции по цене $70–78 за бумагу.

По итогам IPO Anthropic привлекла $81,34 млрд, разместив 980 млн акций, из которых 956,35 млн продала сама компания и 23,65 млн - отдельные акционеры. В итоге капитализация компании составила примерно $1,5 трлн, подсчитал Bloomberg, а Anthropic стал 12-й в мире компанией по рыночной стоимости.

Ожидается, что торги акциями Anthropic на бирже NASDAQ начнутся 19 ноября под тикером ANT.

Ранее Anthropic планировала разместить 825 млн акций. Предполагалось, что из них 801,35 млн акций выпустит сама компания, еще 23,65 млн будут проданы существующими акционерами.

При этом на фоне ажиотажного спроса объем заявок на 15 ноября уже почти в семь раз превышал количество предлагаемых акций, а спрос оказался существенно выше, чем на сопоставимом этапе подготовки IPO SpaceX. В итоге 18 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что компания рассматривает возможность установления цены акций в диапазоне $80-85 за штуку.

Ожидалось, что при размещении по верхней границе первоначального диапазона $70–78 за бумагу компания и некоторые ее акционеры привлекут $64,4 млрд. Кроме того, в рамках закрытого размещения компания планировала продать акции еще на $26 млрд.

Фактически в результате IPO общий объем IPO Anthropic составил $107,34 млрд и превысил IPO SpaceX, что сделало его крупнейшим размещением акций за всю историю. Аэрокосмическая компания SpaceX в июне провела IPO на $75 млрд, а с учетом доразмещения компания привлекла на тот момент рекордную сумму - $85,7 млрд.

В конце мая оценка Anthropic превысила $900 млрд после нового инвестиционного раунда, в ходе которого компания привлекла от инвесторов $65 млрд. Это позволило ей обойти по оценке бизнеса OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, которого оценивают в $730 млрд, и стать самым дорогим ИИ-стартапом мира. Инвестиционный раунд возглавили Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Ранее компания сообщала о получении инвестиций от Amazon и Google.

После сделки стоимость Anthropic выросла почти в 2,5 раза по сравнению с оценкой в $380 млрд, полученной тремя месяцами ранее. Тогда она привлекла $30 млрд в рамках раунда финансирования.

Выручка Anthropic за первое полугодие 2026 года достигла $16,3 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток за первое полугодие достиг $80,7 млрд. Это почти вдвое превышает убыток за весь 2025 год ($42 млрд). Основная часть этой суммы - около $72 млрд - связана с бухгалтерской переоценкой финансовых обязательств, а не с текущими денежными расходами.