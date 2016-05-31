Антибиотики европейского стандарта

После запуска цеха по производству ампул и инфузий это еще один шаг в рамках реализации масштабной инвестиционной программы, предполагающей выход компании SANTO на новый уровень развития. Это еще и создание инновационного, экспортоориентированного производства полного цикла, способного обеспечить потребителей доступными и качественными отечественными лекарствами. Дело в том, что порошковые антибиотики на предприятии выпускались и раньше. Но европейский стандарт качества требует, чтобы выпуск препаратов группы пенициллинов и группы цефалоспоринов были разделены. Для того потребовалась модернизация существующего цеха, в котором и производится отныне асептическая рассыпка 17 наименований порошков антибиотиков группы цефалоспоринов. Цех по рассыпке ампициллиновой группы будет запущен в конце лета.
Проект создания нового цеха реализован компанией при поддержке специалистов Группы Polpharma. Помимо соблюдения стандартных технологических процедур, производство антибиотиков требует создания и поддержания строгих условий стерильности и защиты продукта от возможной контаминации. В цехе установлено современное оборудование, которое соответствует строгим условиям обеспечения требуемого класса чистоты по целому ряду параметров: стерильности микродозирующих машин, флаконов и пробок, по подготовке воды, кондиционированию воздуха и т. д.
– Запуск нового производства антибиотиков-цефалоспоринов – еще одно убедительное доказательство того, что фармацевтическая отрасль является движущей силой инновационного развития, – сказал в ходе торжественной церемонии открытия генеральный директор компании Ижи Урбанец. – Сегодня наше предприятие способно производить в год до 24 миллионов флаконов стерильных антибиотиков, соответствующих европейским стандартам. Теперь мы можем расширить портфель выпускаемой продукции и повысить объемы экспортных продаж.
Новый цех обошелся в 10,5 млн долларов. Его реконструкция велась в рамках проекта модернизации Шымкентского фармацевтического завода, который включен в государственную программу индустриально-инновационного развития и представляет собой серию инвестпроектов, превращающих южноказахстанское предприятие в одно из самых высокопроизводительных и высокотехнологичных на постсоветском пространстве. Проект рассчитан на четыре этапа и оценивается в 100 млн долларов, 75 млн из этой суммы уже освоены.
Сейчас половина казахстанских лекарственных препаратов выпускается на этом предприятии. Завод обеспечивает также более трети от общего объема лекарственных средств, закупаемых «СК-Фармация» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. А вот экспорт пока совсем небольшой – лишь десятая часть от всей продукции. Модернизация завода как раз и позволит максимально задействовать экспортный потенциал.
Уже сегодня компания поставляет лекарства на рынки пяти стран: Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана и России. Северного соседа в компании считают наиболее перспективным рынком сбыта, и на продажи в эту страну делается основная ставка. Впрочем, директор компании Ижи Урбанец строит и более смелые планы: уже через пять лет начать поставки шымкентских лекарств в Европу. Темпы технологического перевооружения завода приближают этот день.
– Я рад отметить, что компания SANTO плодотворно выполняет обязательства, принятые в рамках инвестиционной программы, – отметил Ежи Старак, председатель наблюдательного совета Группы Polpharma, специально приехавший в Шымкент из Польши. – Производство стерильных антибиотиков – одно из важных его направлений. Уверен, что стремление SANTO быть сильной компанией по технологическому и промышленному потенциалу способствует повышению ее имиджа на международном уровне, позволит укрепить лидирующие позиции на фармацевтическом рынке Казахстана. Своей деятельностью компания подтверждает, что качество, безопасность и эффективность производимой продукции остаются главным приоритетом в ее деятельности.