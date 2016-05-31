Антибиотики европейского стандарта

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
После запуска цеха по производству ампул и инфузий это еще один шаг в рамках реализации масштабной инвестиционной программы, предполагающей выход компании SANTO на новый уровень развития. Это еще и создание инновационного, экспортоориентированного производства полного цикла, способного обеспечить потребителей доступными и качественными отечественными лекарствами. Дело в том, что порошковые антибиотики на предприятии выпускались и раньше. Но европейский стандарт качества требует, чтобы выпуск препаратов группы пенициллинов и группы цефалоспоринов были разделены. Для того потребовалась модернизация существующего цеха, в котором и производится отныне асептическая рассыпка 17 наименований порошков антибиотиков группы цефалоспоринов. Цех по рассыпке ампициллиновой группы будет запущен в конце лета.

Проект создания нового цеха реализован компанией при поддержке специалистов Группы Polpharma. Помимо соблюдения стандартных технологических процедур, производство антибиотиков требует создания и поддержания строгих условий стерильности и защиты продукта от возможной контаминации. В цехе установлено современное оборудование, которое соответствует строгим условиям обеспечения требуемого класса чистоты по целому ряду параметров: стерильности микродозирующих машин, флаконов и пробок, по подготовке воды, кондиционированию воздуха и т. д.

– Запуск нового производства антибиотиков-цефалоспоринов – еще одно убедительное доказательство того, что фармацевтическая отрасль является движущей силой инновационного развития, – сказал в ходе торжественной церемонии открытия генеральный директор компании Ижи Урбанец. – Сегодня наше предприятие способно производить в год до 24 миллионов флаконов стерильных антибиотиков, соответствующих европейским стандартам. Теперь мы можем расширить портфель выпускаемой продукции и повысить объемы экспортных продаж.

Новый цех обошелся в 10,5 млн долларов. Его реконструкция велась в рамках проекта модернизации Шымкентского фармацевтического завода, который включен в государственную программу индустриально-инновационного развития и представляет собой серию инвестпроектов, превращающих южноказахстанское предприятие в одно из самых высокопроизводительных и высокотехнологичных на постсоветском пространстве. Проект рассчитан на четыре этапа и оценивается в 100 млн долларов, 75 млн из этой суммы уже освоены.

Сейчас половина казахстанских лекарственных препаратов выпус­кается на этом предприятии. Завод обеспечивает также более трети от общего объема лекарственных средств, закупаемых «СК-Фармация» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. А вот экспорт пока совсем небольшой – лишь десятая часть от всей продукции. Модернизация завода как раз и позволит максимально задействовать экспортный потенциал.

Уже сегодня компания поставляет лекарства на рынки пяти стран: Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана и России. Северного соседа в компании считают наиболее перспективным рынком сбыта, и на продажи в эту страну делается основная ставка. Впрочем, директор компании Ижи Урбанец строит и более смелые планы: уже через пять лет начать поставки шымкентских лекарств в Европу. Темпы технологического перевооружения завода приближают этот день.

– Я рад отметить, что компания SANTO плодотворно выполняет обязательства, принятые в рамках инвестиционной программы, – отметил Ежи Старак, председатель наблюдательного совета Группы Polpharma, специально приехавший в Шымкент из Польши. – Производство стерильных антибиотиков – одно из важных его направлений. Уверен, что стремление SANTO быть сильной компанией по технологическому и промышленному потенциалу способствует повышению ее имиджа на международном уровне, позволит укрепить лидирующие позиции на фармацевтическом рынке Казахстана. Своей деятельностью компания подтверждает, что качество, безопас­ность и эффективность производимой продукции остаются главным приоритетом в ее деятельности.

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