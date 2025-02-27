Антикор налаживает взаимодействие с антикоррупционными ведомствами Вьетнама

В рамках реализации поручений главы государства Антикор продолжает расширение международного сотрудничества по изучению и внедрению прогрессивного зарубежного опыта по противодействию коррупции

Фото: пресс-служба Антикора

Делегация Антикора во главе с председателем Асхатом Жұмағали совершила первый визит во Вьетнам в целях укрепления двустороннего взаимодействия, сообщает Kazpravda.kz



В рамках визита представители казахстанского антикоррупционного ведомства провели встречи с первым заместителем премьер-министра Нгуен Хоа Бинем, председателем Центральной комиссии по внутренним делам ЦК Коммунистической партии, генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры, министром общественной безопасности, а также с главным государственным инспектором и министром юстиции, которые задействованы в антикоррупционной работе.

Эти встречи стали результатом договоренностей, достигнутых в 2023 году во время визита президента РК Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам.

С 2016 года во Вьетнаме активно начата реализация антикоррупционной политики, которая продолжена в 2024 году новым Генеральным секретарем ЦК КПВ.



Как известно, при поддержке руководства страны реализуется компания «Раскаленная печь». Цель этой инициативы – «выжечь» коррупцию из системы, путем очищения государственного аппарата от коррупционеров, а также возврата незаконно нажитых активов и повышения доверия к государственным институтам.

«В ходе визита делегация Агентства подробно изучила ключевые подходы и практики антикоррупционной деятельности государственных органов Вьетнама.В свою очередь Асхат Жұмағали рассказал о результатах реализации утвержденной президентом Казахстана Концепции антикоррупционной политики, направленной в первую очередь на превенцию и предотвращение коррупции, формирование антикоррупционной культуры и добропорядочности, развитие цифровизации, совершенствование механизмов анализа и устранения коррупционных рисков в работе госаппарата, а также на обеспечение принципов неотвратимости наказания. Особое внимание было уделено вопросам возврата активов из-за рубежа, где казахстанский опыт вызвал заинтересованность вьетнамской стороны»,– говорится в официальном сообщении.

По итогам встречи председатель Антикора выразил благодарность за теплый прием, отметил важность обмена опытом и укрепления двустороннего сотрудничества.

Вьетнамская сторона подтвердила готовность к дальнейшему взаимодействию, подчеркнув, что укрепление отношений между двумя странами будет способствовать повышению эффективности антикоррупционной деятельности.

В целях усиления сотрудничества запланировано подписание совместного меморандума о взаимопонимании. Данный визит подтвердил высокий уровень развития взаимоотношений и открыл новые перспективы для антикоррупционных органов двух стран.