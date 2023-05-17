Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой

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Руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алию Кожабаеву задержали в столице, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикор подтвердил информацию о её задержании.

"Подтверждаем, что начато досубедное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит", – говорится в сообщении.

На эту должность она была назначена в феврале 2020 года.

На прошлой неделе сообщалось об аресте главы областного управления культуры Алии Жакипбековой.