Антикор предотвратил нерациональный закуп хлеба на 70 млн тенге в Шымкенте

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Резко возросшие аппетиты в Центре соцуслуг Шымкента вызвали обеспокоенность местных борцов с коррупцией. Последние при мониторинге портала госзакупок заметили, что центр намерен закупить 225 тонн ржаного хлеба при том, что в прошлом году этот объем в несколько раз меньше, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент.

«Общая сумма – 74 млн тенге. Хотя в прошлом году потребление хлеба составило 53 тонны на сумму – 12,2 млн. тенге», – говорится в сообщении пресс-службы.

Департаментом в адрес организатора госзакупок было направлено письмо с рекомендацией пересмотреть объемы закупа. В результате запланированная сумма была снижена до 3,4 млн тенге, количество уменьшено до 25,7 тыс. булок хлеба.

«Учитывая объемы закупа, экономия составила более 70 млн тенге», – отмечают в департаменте.

Борцы с коррупцией добавили, что Центр специальных социальных услуг №2 в настоящее время обслуживает 240 постояльцев. Рассчитан он на 250 мест. То есть, на каждого постояльца сотрудники центра запланировали едва ли не по тонне хлеба.