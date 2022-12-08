Антикор: Прибыльность большинства СПК является мнимой

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Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов озвучил итоги анализа деятельности социально-предпринимательских корпораций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Саян Ахметжанов заявил, что коррупционные риски установлены по каждому направлению деятельности СПК.

В первую очередь, речь идет о повсеместном внеконкурсном предоставлении земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов. При этом каждый второй такой проект является строительством многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек.

«Зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК по фактам злоупотребления должностными полномочиями. Ущерб составил 1,4 млрд тенге. Уполномоченными органами принимаются меры по возврату государству других незаконно выделенных земельных участков. По поручению Правительства создается межведомственная рабочая группа по реформированию социально-предпринимательских корпораций», - заявил спикер.

Указал он и на нерациональное управление активами, что повлекло причинение государству ущерба в сумме более 6 млрд тенге путем реализации активов аффилированным лицам по заниженной стоимости (СПК «Алматы», «Shymkent», «Солтүстік», «Павлодар», «Каспий», «Жетісу», «Түркістан»).

«Освоение СПК за 2019-2021 годы 38,5 млрд тенге, выделенных из бюджета для стабилизации цен на продукты, не принесло ожидаемого эффекта, что сопровождалось предоставлением кредитов аффилированным компаниям и полным отсутствием контроля за исполнением обязательств по стабилизации цен. Прибыльность большинства СПК является мнимой, поскольку образуется за счет процентов по размещенным средствам на депозитах в банках, а также от реализации переданного на баланс государственного имущества», - резюмировал Саян Ахметжанов.