Антикор расследует факт доведения до самоубийства пресс-секретаря ДП Шымкента

Агентство по противодействию коррупции РК сообщило о расследовании факта доведения до самоубийства, передает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится досудебное расследование по факту доведения до покушения на самоубийство (ст.105 ч.1 УК) пресс-секретаря департамента полиции Шымкента Молдир Бекеевой", - проинформировали в ведомстве.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Напомним, что начальник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции Шымкента Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, также попыталась совершить суицид. На своей странице в Facebook она написала о том, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства департамента полиции.