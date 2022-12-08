Антикор указал на нарушения при создании платных парковок в Астане

Общество
Диасов Ораз
корреспондент

Основанием для мониторинга стали многочисленные жалобы граждан и критические публикации в СМИ.

Фото: Kazpravda.kz

Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов озвучил итоги анализа в сфере организации платных парковок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Саян Ахметжанов сообщил, что основанием для мониторинга стали многочисленные жалобы граждан и критические публикации в СМИ.

«Было установлено, что при поддержке высокопоставленных чиновников один из субъектов предпринимательства  - ТОО «Парковочное пространство Астаны» - практически монополизировал рынок платных парковок в столице. Лоббирование интересов этого юридического лица повлекло незаконное использование 5 579 участков земель, организацию платных парковок в запрещенных местах (торговые и культурные центры), утверждение тарифов без согласования с антимонопольным органом», - сообщил он.

В результате, отметил спикер, были нарушены права неограниченного круга граждан.

«Мы считаем, что необоснованно взималась плата за парковку, и лица привлекались к административной ответственности за их неуплату. На сегодня рекомендации Агентства поддержаны Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ и прокуратурой, внесены предписания. Сейчас прорабатывается вопрос об исключении адмответственности за уклонение от уплаты за парковку. Поскольку имущественные отношения, такие, как взыскание за неуплату коммунальных, кредитных и иных платежей, регулируются гражданским законодательством. И здесь не должно быть избирательного применения права», - резюмировал Ахметжанов.

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