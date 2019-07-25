Антикоррупционная служба обучает граждан Казахстана добропорядочности

Политика
Екатерина Елисеева
В Казахстане для добропорядочности граждан антикорупционная служба реализует ряд обучающих проектов. Об этом сообщил первый заместитель председателя службы Олжас Бектенов на брифинге в агентстве по противодействию коррупции РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Переход к принципам добропорядочности требует тесного взаимодействия с общественностью. Для реализации данной задачи Агентством разработан ряд принципиально новых обучающих проектов. В июне в регионах на базе филиалов Академии государственного управления проведено недельное обучение в Школе добропорядочности для студентов высших учебных заведений", – проинформировал спикер.

По его словам, совместно с Transparency Kazakhstan в период с 7 июля по 6 августа проводится Летняя антикоррупционная школа для представителей общественности и студенческой молодежи, журналистов, правозащитников, практикующих юристов, акимов и депутатов маслихатов.

"Наряду с этим, на базе летних оздоровительных лагерей во всех регионах страны организованы Школы добропорядочности для старшеклассников, где даются практические навыки по внедрению в повседневную жизнь принципов честности и неподкупности", – дополнил Олжас Бектенов.

Он отметил, что указанными мероприятиями уже охвачено порядка 10 тысяч человек и работа активно продолжается.




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