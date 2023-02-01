Антикор запускает проект по защите бизнеса

Агентство Казахстана по противодействию коррупции запускает проект по защите предпринимателей "Дорогу бизнесу", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

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Как пояснили в ведомстве, цель проекта – помогать предпринимателям в преодолении различных адмбарьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.

"Основной посыл – от слов к делу. Будем заниматься решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при оформлении земли, получении разрешений от архитектуры и других контролирующих структур, подключении коммуникаций, а также получении различных мер господдержки – кредиты, гранты, субсидии", – пообещали в Антикоре.

Отмечается, что в регионах открыты площадки и каналы связи для приема обращений бизнеса. Руководители территориальных департаментов принимают сообщения через свои Facebook-страницы. Также можно обращаться по короткому номеру 1424 в колл-центр агентства.