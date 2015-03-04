Свежий выпуск Антикоррупционный телемост Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Диалог прошел в режиме онлайн. Участниками телемоста стали зарубежные эксперты в сфере противодействия коррупции из России, Таджикистана и США. Особый интерес вызвали доклад представителя Совета по международным делам г. Хантсвилла (штат Алабама, США) Б. Келлера о роли подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией, а также выступление начальника управления по вопросам госслужбы и кадров администрации Ульяновской области России А. Рябоконя, который поделился опытом профилактики коррупционных правонарушений на государственной, гражданской и муниципальной службе.

По итогам конференции принято совместное обращение, в котором ее участники призвали общество поддержать международное антикоррупционное движение и направить усилия на укрепление прочных основ государства.