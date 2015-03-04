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Антикоррупционный телемост
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Диалог прошел в режиме онлайн. Участниками телемоста стали зарубежные эксперты в сфере противодействия коррупции из России, Таджикистана и США. Особый интерес вызвали доклад представителя Совета по международным делам г. Хантсвилла (штат Алабама, США) Б. Келлера о роли подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией, а также выступление начальника управления по вопросам госслужбы и кадров администрации Ульяновской области России А. Рябоконя, который поделился опытом профилактики коррупционных правонарушений на государственной, гражданской и муниципальной службе.
По итогам конференции принято совместное обращение, в котором ее участники призвали общество поддержать международное антикоррупционное движение и направить усилия на укрепление прочных основ государства.

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