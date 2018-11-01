Антикоррупционщики задержали должностных лиц АО "НК КТЖ" и АО "НК "Казавтожол"

Работников АО "НК КТЖ" и АО "НК "Казавтожол" задержали за получение взяток. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщила официальный представитель ведомства Жанна Бастарова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Национальным бюро проводится досудебное расследование в отношении директора департамента путей сооружений АО "НК КТЖ". Он подозревается в получении взятки от начальника Тобольской дистанции пути за общее покровительство. Расследование продолжается", – сообщила Бастарова.
Также Бастарова сообщила, что антикоррупционной службой Павлодарской области расследуется досудебное производство в отношении руководителя Павлодарского областного филиала АО "НК "Казавтожол" и его заместителя.
"Указанные лица подозреваются в получении от руководителя подрядной организации взяток за подписание актов выполненных работ в рамках договора госзакупок по реконструкции автодороги Астана-Павлодар-Семей", – отметила официальный представитель.
В заключение она сообщила, что проводится досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Павлодаржоллаборатория" комитета автомобильных дорог, который подозревается в неоднократном получении взяток от предпринимателей за подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по реконструкции автодороги Астана-Павлодар-Семей. Расследование продолжается