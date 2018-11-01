Антикоррупционщики задержали должностных лиц АО "НК КТЖ" и АО "НК "Казавтожол"

Политика
Жанат Тукпиев
Работников АО "НК КТЖ" и АО "НК "Казавтожол" задержали за получение взяток. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщила официальный представитель ведомства Жанна Бастарова, передает корреспондент  Kazpravda.kz.

"Национальным бюро проводится досудебное расследование в отношении директора департамента путей сооружений АО "НК КТЖ". Он подозревается в получении взятки от начальника Тобольской дистанции пути за общее покровительство. Расследование продолжается", – сообщила Бастарова.

Также Бастарова сообщила, что антикоррупционной службой Павлодарской области расследуется досудебное производство в отношении руководителя Павлодарского областного филиала АО "НК "Казавтожол" и его заместителя.

"Указанные лица подозреваются в получении от руководителя подрядной организации взяток за подписание актов выполненных работ в рамках договора госзакупок по реконструкции автодороги Астана-Павлодар-Семей", – отметила официальный представитель.

В заключение она сообщила, что проводится досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Павлодаржоллаборатория" комитета автомобильных дорог, который подозревается в неоднократном получении взяток от предпринимателей за подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по реконструкции автодороги Астана-Павлодар-Семей.  Расследование продолжается



Популярное

Все
Молоко не пропадет
Семья как главная ценность
Чистые источники – забота о будущем
Барометр общественной активности
Возраст измеряется интересом к жизни
17 Gaming – сильнейший в Battle Royale PUBG
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Каналы Нидерландов впервые закрывают из-за засухи
Представители ОСДП встретились с жителями Сандыктауского района
На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в Курултай
В Замбии дали старт Международному году волонтеров
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Когда молчание делает соучастником преступления
Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании гражданки Китая
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
Готовность к Азиатским играм
Важная бронза Артема
Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Запущен комбинат – появится и кластер
Большие перспективы для села
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическо…
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]