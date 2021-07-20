Антиковидные аптечки

В рамках профилактики COVID-19 в соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты населения семьям, получающим адресную соцпомощь, с 15 июля начали раздавать бесплатные аптечки.

На сегодня 2 173 семьи, каж­дая из которых является получателем АСП, обзавелись такими аптечками. Всего же в городе более 30 тыс. семей, получающих адресную социальную помощь.

В аптечках находятся наборы препаратов и медизделий, необходимых во время пандемии. Это термометр, 100 медицинских масок, антисептик для рук, лекарственные средства – ибупрофен и парацетамол. Состав комплектов определен на основании распоряжения Министерства здравоохранения РК.

В общей сложности по Казахстану планируется раздать 145 тыс. бесплатных аптечек. Для удобства получателей в Шымкенте определили несколько точек их выдачи. Это сделано специально для того, чтобы не допустить большого скопления людей и многодетные семьи могли бы получить наборы в непосредственной близости от дома.