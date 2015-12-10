Акценты бюджетно-финансовой политики



По мнению финансистов, в текущем году, в отличие от предыдущих лет, определение парамет­ров республиканского бюджета на предстоящие 2016–2018 годы – дело нелегкое. Наличие расходов с привязкой к курсу доллара и евро с учетом волатильности рынка и инфляции создает невероятные сложности при формировании бюджета, который составляется с учетом прогнозной цены на нефть на 2016–2018 годы.

Между тем стоимость барреля уже опускалась ниже 40 долларов, что лишний раз свидетельствует о непредсказуемости текущей конъюнктуры мирового рынка и ее стремлении вниз на фоне избытка предложения и отсутствия существенных предпосылок для роста. Падение цен на нефть, как отмечают эксперты, это долгосрочный тренд, который связан с утратой ключевого драйвера на глобальном рынке энергоресурсов, а проще говоря, снижением спроса со стороны Китая.

На текущей неделе министр финансов РК Бахыт Султанов представил Правительству проект рес­публиканского бюджета на 2016–2018 годы, который сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и предусматривает распределение суммы целевых трансфертов местным исполнительным органом, а также перечень приоритетных инвестиций на предстоящие три года. Кроме того, в нем содержится и перечень приобретенных рес­публиканских бюджетных инвес­тиций, направленных на реализацию особо важных задач экономики и государственных заданий на 2016 год, требующих оперативной реализации.

Согласно антикризисным планам Минфина, в ближайшее время финансовое ведомство совместно с Министерством национальной экономики разработает новую концепцию управления долгом квазигосударственного сектора, что позволит поддерживать этот пакет обязательств на безопасном уровне, а также диверсифицировать финансирование ключевых государственных проектов.

Минфину предстоит реформировать систему фискального планирования на перспективу. Помимо стандартных бюджетных маневров – ревизий, пересмотра субсидий, сокращения расходов и прочих мер, предусматривается применение новых элементов оптимизации.

В частности, по мнению Бахыта Султанова, добиться снижения нагрузки на бюджет можно за счет использования сервисной модели обслуживания, когда закуп работ и дорогостоящего оборудования осуществляется в рассрочку. Применение аутсорсинга там, где работает частная инициатива, также даст свои положительные результаты. Кроме того, разгрузке бюджета будет способствовать и передача в доверительное управление ряда государственных объектов. В этом случае, помимо экономии средств, государство получит и другой эффект – качество управления.

– В ближайшее время мы разработаем типовой контракт и будем распространять его в другие сферы государственных расходов, – заявил глава Минфина.

В новом блоке бюджетных подходов предусматривается и оптимизация целевых трансфертов местным органам с включением их в трансферты общего характера. Предполагается, что это даст процедурную самостоятельность местным органам и увеличит софинансирование региональных проектов с их стороны. Наряду с этим широкое применение на практике получит и новый закон о государственном аудите, который делает ставку на предупреждение финансовых нарушений.

В рамках решения проблемы неплатежей, уровень которых за пос­ледние два года вырос на 40%, Минфином предложено создание на местах специальных комиссий, призванных осуществлять конт­роль над ситуацией в сфере региональной кредиторской задолженности.

– На местах виднее, почему тот или иной субъект не осуществляет положенные платежи в госбюджет. Представители наших органов примут активное участие в работе этих комиссий, – сказал министр.

Между тем задачу по внедрению практики банкротства физических лиц Минфин предлагает реализовать через законопроект «О восстановлении платежеспособнос­ти граждан». При этом подразумевается, что Закон «О всеобщем декларировании» создаст условия для эффективного внедрения практики персонального банкротства и поможет объективно оценивать степень финансового положения казахстанских граждан.

– Это два синхронных процесса, внедрение которых состоится к 2017 году. Сегодня начата разработка законопроекта. В марте следующего года мы представим на согласование концепцию этих процедур, – сообщил Б. Султанов.

В настоящее время процедура легализации, как имущества, так и денег, существенно упрощена. Комиссии при акиматах теперь будут заниматься только неоформленным недвижимым имущест­вом. Все остальное можно будет легализовать без каких-либо излишних требований, представив декларацию в органы государственных доходов.

В связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на финансовых рынках Минфин предложил отказаться от инст­рументов инвестирования, которые предлагались ранее, в частности от покупки ценных бумаг национальных компаний, объектов приватизации и другого. Вмес­то этого для повышения привлекательности и эффективнос­ти процесса легализации предлагается гражданам ввести в законный экономический оборот средства без уплаты комиссионного сбора. Для тех, кто не имеет возможности или затрудняется показать деньги через счета в казахстанских банках, предусмотрена заявительная форма: можно прийти в органы государственных доходов и заполнить декларацию. Однако в этом случае придется уплатить 10-процентный сбор.

На сегодня Минфин существенно модернизировал информационно-пропагандистскую работу по разъяснению новых положений акции по легализации. Обновлен медиаплан, и уже начато распространение в центрах приема налоговой отчетности обновленных агитационных буклетов, в которых содержатся разъяснения и новые нормы легализации.

– Мы будем делать акцент на том, что окончание акции совпадает с началом всеобщего декларирования доходов и расходов. И, как сказал Елбасы, легализация – это «последний шанс, потом никаких поблажек не будет», – подчеркнул министр.

Напомним, по состоянию на 7 декабря 2015 года на легализацию имущества, находящегося на территории Казахстана, в комиссии при местных исполнительных органах поступило 70 427 заявлений на общую сумму 687,4 млрд тенге. В частности, 58 821 жилой объект на сумму 518,9 млрд тенге, 30 496 нежилых объектов на сумму 161,6 млрд тенге, в том числе 7 134 коммерческих объекта на 113,5 млрд тенге, 23 доли учас­тия в юридических лицах на сумму 2,8 млрд тенге и ценных бумаг на сумму 4,1 млрд тенге.

В общей сложности легализовано 50 303 объекта и ценных бумаг на сумму 362,1 млрд тенге. Что касается легализации имущества, находящегося за пределами страны, то на сегодня выведены из тени 33 объекта и ценных бумаг на сумму 1 016,3 млн тенге.

Принципы денежно-кредитной системы

Важным аспектом антикризисной политики Правительства является стабилизация финансового рынка. Согласно данным главы МНЭ РК, в апреле 2016 года будет внедрен механизм «гибкого изменения базовой процентной ставки», который будет ориентирован на обеспечение ценовой и инфляционной стабильнос­ти. Предполагается, что это позволит повысить эффективность операций денежно-кредитной политики и усилить ее влияние на ставки денежного рынка.

– Для обеспечения устойчивости финансового сектора будет проведено предварительное стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По результатам до сентября 2016 года будут приняты меры по их признанию и списанию, – сообщил министр.

В свою очередь глава Национального банка Данияр Акишев отметил, что в настоящее время начата работа по стабилизации финансового рынка и устранению причин для возможных спекуляций между сегментами данного рынка. На следующем этапе этой работы будут приняты меры по расширению инструментов предоставления ликвидности банкам второго уровня для последую­щего кредитования экономики.

Национальный банк сохранит «контрцикличный характер» регулирования финансового рынка. При этом будет проведена оптимизация революторных требований за счет внед­рения международных стандартов по срокам, максимально приближенным к условиям «Базель III». Наряду с этим будут отменены дублирующие нормы и лимиты. Результатом данной работы должно стать повышение конкурентоспособности отечественных банков, что позволит им выдержать конкуренцию на финансовом рынке в рамках деятельности Казахстана в ВТО и ЕАЭС.

В целом обеспечение финансовой стабильности требует комп­лексного решения всех вопросов, имеющих место в этой сфере. В связи с этим, как отметил Данияр Акишев, реализация мер Национального банка должна быть подкреплена элементами налоговой поддержки. В частности, это связано с налогообложением процедур списания, прощения или переуступки неработаю­щих кредитов.

Важным приоритетом регулятора остается вопрос о дедолларизации экономики и повышении роли национальной валюты на финансовом рынке. В этом направлении Национальным банком совместно с Правительством будет принят комплекс мер, направленных на повышение привлекательности тенговых инструментов, включая развитие рынка корпоративных ценных бумаг и стимулирование биржевой торговли в тенге. В рамках данной работы будут вводиться требования по установке и отражению в торговых рекламах стоимости товаров и услуг исключительно в национальной валюте.

В целях совершенствования институциональной структуры Национальный банк намерен вывес­ти из-под контроля Единый накопительный пенсионный фонд и Фонд проблемных кредитов. В целях повышения доходности пенсионных накоплений до марта 2016 года будут пересмотрены подходы к инвестированию пенсионных активов, а к июлю 2016 года предполагается выработать также и механизмы передачи активов пенсионных фондов под управление частных казахстанских или иностранных компаний.

– Для эффективного функционирования этих фондов Национальному банку и Правительству необходимо создать надежную основу, чтобы в будущем избежать каких-либо рисков, связанных с их деятельностью, – отметил Д. Акишев.

Приватизация и трансформация

Говоря о мерах Правительства по разгосударствлению и приватизации, глава МНЭ Ерболат Досаев отметил, что согласно новому законодательству в этой сфере сняты ограничения на приватизацию, продажу активов по справедливой рыночной стоимости, а также созданы условия для максимального участия в приватизации казахстанских и иностранных инвесторов.

– В январе 2016 года будет утвержден новый Комплексный план приватизации на 2016–2020 годы, а также внесен в Администрацию Президента проект указа о сокращении перечня объектов, не подлежащих отчуждению. Также вносится в Парламент и проект закона, предусматривающего отмену преимущественных прав всех акционеров на приобретение активов квазигосударственного сектора, передаваемых в рынок, – сообщил глава ведомства.

В январе 2016 года будет разработан план широкомасштабной пиар-кампании приватизации, включая объекты АО «ФНБ «Самрук-Казына», «КазАгро» и «Байтерек», с детальным описанием назначения каждого конкретного предприятия в рамках Единой информационной политики.

В течение 2016–2018 годов будет продолжена трансформация АО «ФНБ «Самрук-Казына». В соответствии с поручением Главы государства до июля 2017 года будут подготовлены общие пакеты предложений по преобразованию АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» в компактные холдинги после перехода в конкурентную среду их активов.

– В мае 2016 года по результатам проведенного анализа будут внесены, при необходимости, дополнительные предложения по условиям приватизации и усилению гарантий ее участникам, – сказал министр.

В рамках программы трансформации АО «Самрук-Казына» меняет функциональную модель управления. Новая функциональная модель фонда, по информации председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева, включает три основных направления. Во-первых, это коммерческие функции, связанные с управлением существующими активами и развитием новых компаний. Во-вторых, корпоративные: финансы, управление человеческими ресурсами и операционная поддержка. В-третьих, функции мониторинга.

В новой организационной структуре упразднены позиции заместителей председателя правления, а количество системных управленцев сокращено с 16 до 9 управляющих директоров.

– Текущие направления деятельности будут перегруппированы и распределены с учетом стоящих перед фондом задач по максимизации прибыли и концентрации на профильных видах деятельности, – пояснил У. Шукеев.

Новая модель фонда разработана при участии консультантов BCG, Deloitte на основе лучшей мировой практики, применяемой для аналогичных многопрофильных холдингов и суверенных фондов национального благосостояния со схожим мандатом. Таким образом, «Самрук-Казына» перестает быть преимущественно административной надстройкой к деятельности портфельных компаний и будет больше нацелен на создание высокой добавленной стоимости. Предполагается, что фонд будет действовать в дальнейшем на рынке как коммерческая организация.

На сегодня крупнейшая компания фонда АО «НК «КазМунайГаз» успешно реализует 7 проектов в таких направлениях, как оптимизация режима эксплуатации скважин, управление неэффективным фондом, оптимизация бурения, и прочих сферах капитальных затрат. Прирост добычи с начала реализации этих проектов составил 31 тыс. тонн, а общий ожидае­мый финансовый эффект оценивается в 300 млрд тенге.

В самом фонде, как сообщил глава холдинга, были критичес­ки оценены и пересмот­рены 2 тыс. процессов, разработана система ключевых показателей деятельнос­ти. В данный момент планируется внедрить новую концепцию закупок, а также инструменты предквалификационного отбора, категоризации и цент­рализации закупочного процесса на разных уровнях. Предполагается, что новая инициатива будет способствовать ежегодной экономии в пределах 380 млрд тенге.

Драйверы роста

Согласно информации главы МИР РК Асета Исекешева, в 2016 году усилия ведомства будут сконцентрированы на решении задач в четырех основных направлениях развития: инвестиционной и индустриальной политике, реализации проектов программы «Нұрлы жол» и стимулировании роста промышленного производства.

В целях улучшения инвести­цион­ного климата предусматривается утверждение детального плана по внедрению стандартов ОЭСР в секторах экономики. В нем будут отражены ключевые мероприятия, способствующие росту конкурентоспособности реальных отраслей экономики в целом. Помимо мер по улучшению инвестиционного климата, детальный план предусматривает также и усиление работы по привлечению прямых иностранных инвес­тиций, включая работу как со средними зарубежными компаниями, так и с крупными транснациональными корпоративными инвесторами.

Приоритетными сферами активного притяжения внешних инвес­тиций и технологий в предстоя­щем периоде А. Исекешев назвал шесть секторов. Помимо обрабатывающей отрасли, сферами концентрации иностранных инвестиций определены такие секторы продуктивных услуг, как инжиниринг, профессиональные услуги, транспорт и логистика, геологоразведка, а также услуги здравоохранения и образования, агропромышленный комплекс и инфраструктура. Кроме этого, в числе приоритетных направлений частных капиталовложений – сектор информационных технологий, «зеленая» экономика и другие.

В предстоящем периоде будет выделено порядка 240 млрд тенге на реализацию 9 автодорожных проектов программы «Нұрлы жол». В 2016 году планируется полное завершение таких масштабных проектов автодорожной отрасли, как Западная Европа – Западный Китай, Бейнеу – Актау, Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай – Талдыкорган и Астана – Петропавловск.

Кроме того, по итогам 2015 года будут завершены работы на 618 км автодорог. В частности, планируется открытие движения между Шымкентом и Таразом в рамках проекта «Западная Европа – Западный Китай».

Асет Исекешев также сообщил, что в целях формирования регио­нальных драйверов роста в сле­дую­щем году будут разработаны инвестиционные программы развития макрорегионов с учетом конкурентных преимуществ и региональной специализации. Для координации действий в данном направлении создадут правительственный совет или инвес­тиционный штаб, который будет рассмат­ривать крупные инвестиционные проекты Правительства, а также определять стратегии инвестицион­ной политики в этой области.

К работе совета предполагается привлечь международных консультантов инвестиционных банков с учетом создания финансового центра в Астане.

– На сегодня достигнуты договоренности с такими консультантами, как Boston consulting group, McKinsey, а также крупными инвестиционными банками Citi group, JP Morgan и другими. Кроме того, в этой работе будут использованы обширная сеть представительств во многих странах и связи с крупными инвесторами для организации переговоров и привлечения крупных компаний по нашим приоритетным отраслям, – сказал глава МИР РК.

Немало усилий предстоит приложить ведомству и по выводу ряда предприятий КНР на территорию Казахстана. По итогам семи заседаний, проведенных в текущем году совместно с китайской стороной, на сегодня сформирован перечень объектов, который состоит из 42 предприятий, подлежащих выводу, на общую сумму инвестиций порядка 2 млрд долларов.

– Вместе с тем будут активно продвигаться в жизнь совместные проекты и с другими странами, в частности с Российской Федерацией, Великобританией, Францией, Японией, США и другими полюсами внешних инвестиций.

С учетом технологических трендов современности, в рамках актуа­лизации задач второй пятилетки индустриализации Министерст­вом по инвестициям и развитию предлагается корректировка программы с усилением внимания к таким факторам рос­та, как высокая производительность труда и инновационность.

Проекты энергетической отрасли

Согласно информации вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, в 2016 году продолжится реализация крупных проектов в нефтегазовом секторе, важнейший из которых – запуск проекта «Кашаган». Коммерческая добыча на этом крупнейшем месторождении углеводородов предположительно начнется в декабре 2016 года. Кроме того, в будущем году завершится расширение Каспийского трубопроводного консорциума, а в апреле 2016 года начнется активная реализация проекта расширения ТОО «Тенгизшевройл». В декабре 2017 года завершится строи­тельство и газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, что знаменует собой начало активной переориен­тации газового сектора на внут­реннее потребление.

В 2015 году за счет средств рес­публиканского и местного бюджетов газифицированы 18 населенных пунктов Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областей. При этом услугами газоснабжения охвачены порядка 180 тыс. сельских граждан. В 2016–2018 годах планируется газифицировать еще 66 населенных пунк­тов Актюбинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Костанайской облас­тей.

– Это еще дополнительно 160 тысяч человек, – отметил вице-министр.

Он подчерк­нул, что в 2016–2020 годах газификация страны будет осуществляться, помимо бюджетных средств, и за счет ресурсов национального оператора. В общей сложности это позволит обеспечить голубым топ­ливом 14 населенных пунктов ЮКО и Актюбинской области. При этом доступ к газу получат 270 тыс. жителей этих регионов.

До конца 2017 года также планируется завершить реконструкцию и модернизацию казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. В целом это позволит полностью обеспечить внут­ренний рынок отечественными неф­тепродуктами уже в 2018 году.