Акценты бюджетно-финансовой политики
По мнению финансистов, в текущем году, в отличие от предыдущих лет, определение параметров республиканского бюджета на предстоящие 2016–2018 годы – дело нелегкое. Наличие расходов с привязкой к курсу доллара и евро с учетом волатильности рынка и инфляции создает невероятные сложности при формировании бюджета, который составляется с учетом прогнозной цены на нефть на 2016–2018 годы.
Между тем стоимость барреля уже опускалась ниже 40 долларов, что лишний раз свидетельствует о непредсказуемости текущей конъюнктуры мирового рынка и ее стремлении вниз на фоне избытка предложения и отсутствия существенных предпосылок для роста. Падение цен на нефть, как отмечают эксперты, это долгосрочный тренд, который связан с утратой ключевого драйвера на глобальном рынке энергоресурсов, а проще говоря, снижением спроса со стороны Китая.
На текущей неделе министр финансов РК Бахыт Султанов представил Правительству проект республиканского бюджета на 2016–2018 годы, который сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и предусматривает распределение суммы целевых трансфертов местным исполнительным органом, а также перечень приоритетных инвестиций на предстоящие три года. Кроме того, в нем содержится и перечень приобретенных республиканских бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных задач экономики и государственных заданий на 2016 год, требующих оперативной реализации.
Согласно антикризисным планам Минфина, в ближайшее время финансовое ведомство совместно с Министерством национальной экономики разработает новую концепцию управления долгом квазигосударственного сектора, что позволит поддерживать этот пакет обязательств на безопасном уровне, а также диверсифицировать финансирование ключевых государственных проектов.
Минфину предстоит реформировать систему фискального планирования на перспективу. Помимо стандартных бюджетных маневров – ревизий, пересмотра субсидий, сокращения расходов и прочих мер, предусматривается применение новых элементов оптимизации.
В частности, по мнению Бахыта Султанова, добиться снижения нагрузки на бюджет можно за счет использования сервисной модели обслуживания, когда закуп работ и дорогостоящего оборудования осуществляется в рассрочку. Применение аутсорсинга там, где работает частная инициатива, также даст свои положительные результаты. Кроме того, разгрузке бюджета будет способствовать и передача в доверительное управление ряда государственных объектов. В этом случае, помимо экономии средств, государство получит и другой эффект – качество управления.
– В ближайшее время мы разработаем типовой контракт и будем распространять его в другие сферы государственных расходов, – заявил глава Минфина.
В новом блоке бюджетных подходов предусматривается и оптимизация целевых трансфертов местным органам с включением их в трансферты общего характера. Предполагается, что это даст процедурную самостоятельность местным органам и увеличит софинансирование региональных проектов с их стороны. Наряду с этим широкое применение на практике получит и новый закон о государственном аудите, который делает ставку на предупреждение финансовых нарушений.
В рамках решения проблемы неплатежей, уровень которых за последние два года вырос на 40%, Минфином предложено создание на местах специальных комиссий, призванных осуществлять контроль над ситуацией в сфере региональной кредиторской задолженности.
– На местах виднее, почему тот или иной субъект не осуществляет положенные платежи в госбюджет. Представители наших органов примут активное участие в работе этих комиссий, – сказал министр.
Между тем задачу по внедрению практики банкротства физических лиц Минфин предлагает реализовать через законопроект «О восстановлении платежеспособности граждан». При этом подразумевается, что Закон «О всеобщем декларировании» создаст условия для эффективного внедрения практики персонального банкротства и поможет объективно оценивать степень финансового положения казахстанских граждан.
– Это два синхронных процесса, внедрение которых состоится к 2017 году. Сегодня начата разработка законопроекта. В марте следующего года мы представим на согласование концепцию этих процедур, – сообщил Б. Султанов.
В настоящее время процедура легализации, как имущества, так и денег, существенно упрощена. Комиссии при акиматах теперь будут заниматься только неоформленным недвижимым имуществом. Все остальное можно будет легализовать без каких-либо излишних требований, представив декларацию в органы государственных доходов.
В связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на финансовых рынках Минфин предложил отказаться от инструментов инвестирования, которые предлагались ранее, в частности от покупки ценных бумаг национальных компаний, объектов приватизации и другого. Вместо этого для повышения привлекательности и эффективности процесса легализации предлагается гражданам ввести в законный экономический оборот средства без уплаты комиссионного сбора. Для тех, кто не имеет возможности или затрудняется показать деньги через счета в казахстанских банках, предусмотрена заявительная форма: можно прийти в органы государственных доходов и заполнить декларацию. Однако в этом случае придется уплатить 10-процентный сбор.
На сегодня Минфин существенно модернизировал информационно-пропагандистскую работу по разъяснению новых положений акции по легализации. Обновлен медиаплан, и уже начато распространение в центрах приема налоговой отчетности обновленных агитационных буклетов, в которых содержатся разъяснения и новые нормы легализации.
– Мы будем делать акцент на том, что окончание акции совпадает с началом всеобщего декларирования доходов и расходов. И, как сказал Елбасы, легализация – это «последний шанс, потом никаких поблажек не будет», – подчеркнул министр.
Напомним, по состоянию на 7 декабря 2015 года на легализацию имущества, находящегося на территории Казахстана, в комиссии при местных исполнительных органах поступило 70 427 заявлений на общую сумму 687,4 млрд тенге. В частности, 58 821 жилой объект на сумму 518,9 млрд тенге, 30 496 нежилых объектов на сумму 161,6 млрд тенге, в том числе 7 134 коммерческих объекта на 113,5 млрд тенге, 23 доли участия в юридических лицах на сумму 2,8 млрд тенге и ценных бумаг на сумму 4,1 млрд тенге.
В общей сложности легализовано 50 303 объекта и ценных бумаг на сумму 362,1 млрд тенге. Что касается легализации имущества, находящегося за пределами страны, то на сегодня выведены из тени 33 объекта и ценных бумаг на сумму 1 016,3 млн тенге.
Принципы денежно-кредитной системы
Важным аспектом антикризисной политики Правительства является стабилизация финансового рынка. Согласно данным главы МНЭ РК, в апреле 2016 года будет внедрен механизм «гибкого изменения базовой процентной ставки», который будет ориентирован на обеспечение ценовой и инфляционной стабильности. Предполагается, что это позволит повысить эффективность операций денежно-кредитной политики и усилить ее влияние на ставки денежного рынка.
– Для обеспечения устойчивости финансового сектора будет проведено предварительное стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По результатам до сентября 2016 года будут приняты меры по их признанию и списанию, – сообщил министр.
В свою очередь глава Национального банка Данияр Акишев отметил, что в настоящее время начата работа по стабилизации финансового рынка и устранению причин для возможных спекуляций между сегментами данного рынка. На следующем этапе этой работы будут приняты меры по расширению инструментов предоставления ликвидности банкам второго уровня для последующего кредитования экономики.
Национальный банк сохранит «контрцикличный характер» регулирования финансового рынка. При этом будет проведена оптимизация революторных требований за счет внедрения международных стандартов по срокам, максимально приближенным к условиям «Базель III». Наряду с этим будут отменены дублирующие нормы и лимиты. Результатом данной работы должно стать повышение конкурентоспособности отечественных банков, что позволит им выдержать конкуренцию на финансовом рынке в рамках деятельности Казахстана в ВТО и ЕАЭС.
В целом обеспечение финансовой стабильности требует комплексного решения всех вопросов, имеющих место в этой сфере. В связи с этим, как отметил Данияр Акишев, реализация мер Национального банка должна быть подкреплена элементами налоговой поддержки. В частности, это связано с налогообложением процедур списания, прощения или переуступки неработающих кредитов.
Важным приоритетом регулятора остается вопрос о дедолларизации экономики и повышении роли национальной валюты на финансовом рынке. В этом направлении Национальным банком совместно с Правительством будет принят комплекс мер, направленных на повышение привлекательности тенговых инструментов, включая развитие рынка корпоративных ценных бумаг и стимулирование биржевой торговли в тенге. В рамках данной работы будут вводиться требования по установке и отражению в торговых рекламах стоимости товаров и услуг исключительно в национальной валюте.
В целях совершенствования институциональной структуры Национальный банк намерен вывести из-под контроля Единый накопительный пенсионный фонд и Фонд проблемных кредитов. В целях повышения доходности пенсионных накоплений до марта 2016 года будут пересмотрены подходы к инвестированию пенсионных активов, а к июлю 2016 года предполагается выработать также и механизмы передачи активов пенсионных фондов под управление частных казахстанских или иностранных компаний.
– Для эффективного функционирования этих фондов Национальному банку и Правительству необходимо создать надежную основу, чтобы в будущем избежать каких-либо рисков, связанных с их деятельностью, – отметил Д. Акишев.
Приватизация и трансформация
Говоря о мерах Правительства по разгосударствлению и приватизации, глава МНЭ Ерболат Досаев отметил, что согласно новому законодательству в этой сфере сняты ограничения на приватизацию, продажу активов по справедливой рыночной стоимости, а также созданы условия для максимального участия в приватизации казахстанских и иностранных инвесторов.
– В январе 2016 года будет утвержден новый Комплексный план приватизации на 2016–2020 годы, а также внесен в Администрацию Президента проект указа о сокращении перечня объектов, не подлежащих отчуждению. Также вносится в Парламент и проект закона, предусматривающего отмену преимущественных прав всех акционеров на приобретение активов квазигосударственного сектора, передаваемых в рынок, – сообщил глава ведомства.
В январе 2016 года будет разработан план широкомасштабной пиар-кампании приватизации, включая объекты АО «ФНБ «Самрук-Казына», «КазАгро» и «Байтерек», с детальным описанием назначения каждого конкретного предприятия в рамках Единой информационной политики.
В течение 2016–2018 годов будет продолжена трансформация АО «ФНБ «Самрук-Казына». В соответствии с поручением Главы государства до июля 2017 года будут подготовлены общие пакеты предложений по преобразованию АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» в компактные холдинги после перехода в конкурентную среду их активов.
– В мае 2016 года по результатам проведенного анализа будут внесены, при необходимости, дополнительные предложения по условиям приватизации и усилению гарантий ее участникам, – сказал министр.
В рамках программы трансформации АО «Самрук-Казына» меняет функциональную модель управления. Новая функциональная модель фонда, по информации председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева, включает три основных направления. Во-первых, это коммерческие функции, связанные с управлением существующими активами и развитием новых компаний. Во-вторых, корпоративные: финансы, управление человеческими ресурсами и операционная поддержка. В-третьих, функции мониторинга.
В новой организационной структуре упразднены позиции заместителей председателя правления, а количество системных управленцев сокращено с 16 до 9 управляющих директоров.
– Текущие направления деятельности будут перегруппированы и распределены с учетом стоящих перед фондом задач по максимизации прибыли и концентрации на профильных видах деятельности, – пояснил У. Шукеев.
Новая модель фонда разработана при участии консультантов BCG, Deloitte на основе лучшей мировой практики, применяемой для аналогичных многопрофильных холдингов и суверенных фондов национального благосостояния со схожим мандатом. Таким образом, «Самрук-Казына» перестает быть преимущественно административной надстройкой к деятельности портфельных компаний и будет больше нацелен на создание высокой добавленной стоимости. Предполагается, что фонд будет действовать в дальнейшем на рынке как коммерческая организация.
На сегодня крупнейшая компания фонда АО «НК «КазМунайГаз» успешно реализует 7 проектов в таких направлениях, как оптимизация режима эксплуатации скважин, управление неэффективным фондом, оптимизация бурения, и прочих сферах капитальных затрат. Прирост добычи с начала реализации этих проектов составил 31 тыс. тонн, а общий ожидаемый финансовый эффект оценивается в 300 млрд тенге.
В самом фонде, как сообщил глава холдинга, были критически оценены и пересмотрены 2 тыс. процессов, разработана система ключевых показателей деятельности. В данный момент планируется внедрить новую концепцию закупок, а также инструменты предквалификационного отбора, категоризации и централизации закупочного процесса на разных уровнях. Предполагается, что новая инициатива будет способствовать ежегодной экономии в пределах 380 млрд тенге.
Драйверы роста
Согласно информации главы МИР РК Асета Исекешева, в 2016 году усилия ведомства будут сконцентрированы на решении задач в четырех основных направлениях развития: инвестиционной и индустриальной политике, реализации проектов программы «Нұрлы жол» и стимулировании роста промышленного производства.
В целях улучшения инвестиционного климата предусматривается утверждение детального плана по внедрению стандартов ОЭСР в секторах экономики. В нем будут отражены ключевые мероприятия, способствующие росту конкурентоспособности реальных отраслей экономики в целом. Помимо мер по улучшению инвестиционного климата, детальный план предусматривает также и усиление работы по привлечению прямых иностранных инвестиций, включая работу как со средними зарубежными компаниями, так и с крупными транснациональными корпоративными инвесторами.
Приоритетными сферами активного притяжения внешних инвестиций и технологий в предстоящем периоде А. Исекешев назвал шесть секторов. Помимо обрабатывающей отрасли, сферами концентрации иностранных инвестиций определены такие секторы продуктивных услуг, как инжиниринг, профессиональные услуги, транспорт и логистика, геологоразведка, а также услуги здравоохранения и образования, агропромышленный комплекс и инфраструктура. Кроме этого, в числе приоритетных направлений частных капиталовложений – сектор информационных технологий, «зеленая» экономика и другие.
В предстоящем периоде будет выделено порядка 240 млрд тенге на реализацию 9 автодорожных проектов программы «Нұрлы жол». В 2016 году планируется полное завершение таких масштабных проектов автодорожной отрасли, как Западная Европа – Западный Китай, Бейнеу – Актау, Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай – Талдыкорган и Астана – Петропавловск.
Кроме того, по итогам 2015 года будут завершены работы на 618 км автодорог. В частности, планируется открытие движения между Шымкентом и Таразом в рамках проекта «Западная Европа – Западный Китай».
Асет Исекешев также сообщил, что в целях формирования региональных драйверов роста в следующем году будут разработаны инвестиционные программы развития макрорегионов с учетом конкурентных преимуществ и региональной специализации. Для координации действий в данном направлении создадут правительственный совет или инвестиционный штаб, который будет рассматривать крупные инвестиционные проекты Правительства, а также определять стратегии инвестиционной политики в этой области.
К работе совета предполагается привлечь международных консультантов инвестиционных банков с учетом создания финансового центра в Астане.
– На сегодня достигнуты договоренности с такими консультантами, как Boston consulting group, McKinsey, а также крупными инвестиционными банками Citi group, JP Morgan и другими. Кроме того, в этой работе будут использованы обширная сеть представительств во многих странах и связи с крупными инвесторами для организации переговоров и привлечения крупных компаний по нашим приоритетным отраслям, – сказал глава МИР РК.
Немало усилий предстоит приложить ведомству и по выводу ряда предприятий КНР на территорию Казахстана. По итогам семи заседаний, проведенных в текущем году совместно с китайской стороной, на сегодня сформирован перечень объектов, который состоит из 42 предприятий, подлежащих выводу, на общую сумму инвестиций порядка 2 млрд долларов.
– Вместе с тем будут активно продвигаться в жизнь совместные проекты и с другими странами, в частности с Российской Федерацией, Великобританией, Францией, Японией, США и другими полюсами внешних инвестиций.
С учетом технологических трендов современности, в рамках актуализации задач второй пятилетки индустриализации Министерством по инвестициям и развитию предлагается корректировка программы с усилением внимания к таким факторам роста, как высокая производительность труда и инновационность.
Проекты энергетической отрасли
Согласно информации вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, в 2016 году продолжится реализация крупных проектов в нефтегазовом секторе, важнейший из которых – запуск проекта «Кашаган». Коммерческая добыча на этом крупнейшем месторождении углеводородов предположительно начнется в декабре 2016 года. Кроме того, в будущем году завершится расширение Каспийского трубопроводного консорциума, а в апреле 2016 года начнется активная реализация проекта расширения ТОО «Тенгизшевройл». В декабре 2017 года завершится строительство и газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, что знаменует собой начало активной переориентации газового сектора на внутреннее потребление.
В 2015 году за счет средств республиканского и местного бюджетов газифицированы 18 населенных пунктов Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областей. При этом услугами газоснабжения охвачены порядка 180 тыс. сельских граждан. В 2016–2018 годах планируется газифицировать еще 66 населенных пунктов Актюбинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Костанайской областей.
– Это еще дополнительно 160 тысяч человек, – отметил вице-министр.
Он подчеркнул, что в 2016–2020 годах газификация страны будет осуществляться, помимо бюджетных средств, и за счет ресурсов национального оператора. В общей сложности это позволит обеспечить голубым топливом 14 населенных пунктов ЮКО и Актюбинской области. При этом доступ к газу получат 270 тыс. жителей этих регионов.
До конца 2017 года также планируется завершить реконструкцию и модернизацию казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. В целом это позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественными нефтепродуктами уже в 2018 году.