Антикризисная конференция

Основная программа ВАК включает пленарное заседание, 3 панельные сессии и 2 мероприятия в формате открытых дебатов, в частности, состоится диалог министров финансов и экономик на тему восстановления сбалансированного роста мировой экономики, а также традиционная встреча лидеров глобальной экономики и финансов, где планируется окончательное принятие Концепции МАП.

Пленарное заседание конференции началось с приветственных выступлений исполнительного директора Комитета по обновлению Бреттон-Вудса Марка Узана и заместителя Премьер-Министра РК – министра финансов Бахыта Султанова, в которых спикеры подчеркнули важность международных усилий по преодолению мирового экономического кризиса на основе совместной выработки общего плана борьбы с глобальными вызовами современности.

В своем обращении к участникам ВАК Бахыт Султанов подчеркнул высокую эффективность коммуникативной площадки G-Global в демократизации процессов принятия глобальных решений и расширении числа участников обсуждения Концепции МАП.

– Международный проект G-Global, инициированный Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2011 года, стал глобальной основой для проведения всеобъемлющего антикризисного диалога между странами. Сегодня коммуникативная площадка G-Global – это многогранная интегрированная платформа, объединяющая усилия мирового сообщества для разработки рекомендаций по преодолению глобальных экономических и других вызовов современности. За годы своего функционирования проект доказал состоятельность быть наиболее динамичным форматом глобального антикризисного дискурса, – отметил спикер.

Напомним, что проведению нынешнего диалога в рамках II Всемирной антикризисной конференции предшествовала огромная предварительная работа, связанная с презентацией проекта Концепции МАП и G-Global в ходе аутрич-мероприятий Всемирной антикризисной конференции, состоявшихся в 35 странах мира. Мероприятия, проведенные во всех частях света Евразийским экономическим клубом ученых при поддержке Комитета по обновлению Бреттон-Вудса, ведущих организаций ООН, МВФ, ВБ и других глобальных институтов развития, показали высокую заинтересованность прогрессивных сил мирового сообщества в наличии единой согласованной антикризисной политики. Как известно, Концепция МАП одобрена Советом управляющих Азиатского банка развития в рамках 47-го ежегодного заседания АБР.

Следует также отметить, что Концепция МАП является результатом совместной плодотворной работы правительств, центральных банков, международных организаций, финансовых институтов, неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов и экспертов, а также отражением важных выводов, сделанных в ходе I Всемирной антикризисной конференции. Особый вклад в Концепцию мирового антикризисного плана был сделан в рамках дискуссий экспертов из более чем 190 стран, состоявшихся на инфокоммуникативной платформе G-Global.

Концепция мирового антикризисного плана (МАП) включает в себя основные принципы действий, которые могут быть приняты на национальном и международном уровнях для достижения глобального устойчивого и сбалансированного роста мировой экономики.

Примечательно, что нынешняя встреча участников антикризисного диалога в Астане проходит в канун 70-летия Бреттон-Вудских соглашений. В связи с этим исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан подчеркнул, что единая глобальная экономика сегодня нуждается прежде всего в стабильной международной валютной системе.

На первой сессии ВАК на тему «Кризис в мировой экономике» спикеры говорили о том, что в условиях глобальной нестабильности и социальной напряженности, вызванных отсутствием оптимальных стимулов роста, развитым странам придется привыкнуть к низким номинальным ставкам. Попытки стран обеспечить высокую занятость населения неизменно приводят к раздуванию финансовых пузырей в точках высокой концентрации капитала. В связи с этим восстановление экономического роста и циклического подъема является важнейшей целью мирового сообщества. Диалог на эту тему участники конференции вели в рамках следующей сессии – «Комплексные стратегии для восстановления роста».

Увеличение инвестиций в ключевые сектора экономики является важнейшим фактором выхода всех стран на траек­­торию стабильного роста. Цель данной сессии – найти ответы на вопросы, почему корпоративный сектор в последние несколько лет не в состоянии увеличить объемы инвестиций, а также каковы перспективы источников долгосрочного инвестиционного финансирования.

В обсуждении повестки ВАК приняли участие президент японского Центра экономических исследований, заместитель главы Банка Японии Казумаса Ивата, председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов, советник Президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, старший научный сотрудник Института по глобальным вопросам Йельского Университета Доминго Кавалло и другие деятели сферы экономики и финансов.

В целом в работе VII Астанинского экономического форума и Всемирной антикризисной конференции принимают участие девять лауреатов Нобелевской премии, в том числе новые лауреаты – Курт Вьютрих, Арье Варшель и Святослав Тимашев. В рамках сессии ВАК «Диалог лидеров», которая состоится 22 мая, примут участие в качестве экспертов такие нобелеаты, как Роберт Ауманн, Финн Кидланд, Эрик Маскин и Кристофер Писсаридес.

Досжан НУРГАЛИЕВ