Антикризисная конференция

Экономика

Основная программа ВАК включает пленарное заседание, 3 панельные сессии и 2 мероприятия в формате открытых дебатов, в частности, состоится диалог министров финансов и экономик на тему восстановления сбалансированного роста мировой экономики, а также традиционная встреча лидеров глобальной экономики и финансов, где планируется окончательное принятие Концепции МАП.

Пленарное заседание конференции началось с приветственных выступлений исполнительного директора Комитета по обновлению Бреттон-Вудса Марка Узана и заместителя Премьер-Министра РК – министра финансов Бахыта Султанова, в которых спикеры подчеркнули важность международных усилий по преодолению мирового экономического кризиса на основе совместной выработки общего плана борьбы с глобальными вызовами современности.

В своем обращении к участникам ВАК Бахыт Султанов подчеркнул высокую эффективность коммуникативной площадки G-Global в демократизации процессов принятия глобальных решений и расширении числа участников обсуждения Концепции МАП.

– Международный проект G-Global, инициированный Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2011 года, стал глобальной основой для проведения всеобъемлющего антикризисного диалога между странами. Сегодня коммуникативная площадка G-Global – это многогранная интегрированная платформа, объединяющая усилия мирового сообщества для разработки рекомендаций по преодолению глобальных экономических и других вызовов современности. За годы своего функционирования проект доказал состоятельность быть наиболее динамичным форматом глобального антикризисного дискурса, – отметил спикер.

Напомним, что проведению нынешнего диалога в рамках II Всемирной антикризисной конференции предшествовала огромная предварительная работа, связанная с презентацией проекта Концепции МАП и G-Global в ходе аутрич-мероприятий Всемирной антикризисной конференции, состоявшихся в 35 странах мира. Мероприятия, проведенные во всех частях света Евразийским экономическим клубом ученых при поддержке Комитета по обновлению Бреттон-Вудса, ведущих организаций ООН, МВФ, ВБ и других глобальных институтов развития, показали высокую заинтересованность прогрессивных сил мирового сообщества в наличии единой согласованной антикризисной политики. Как известно, Концепция МАП одобрена Советом управляющих Азиатского банка развития в рамках 47-го ежегодного заседания АБР.

Следует также отметить, что Концепция МАП является результатом совместной плодотворной работы правительств, центральных банков, международных организаций, финансовых институтов, неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов и экспертов, а также отражением важных выводов, сделанных в ходе I Всемирной антикризисной конференции. Особый вклад в Концепцию мирового антикризисного плана был сделан в рамках дискуссий экспертов из более чем 190 стран, состоявшихся на инфокоммуникативной платформе G-Global.

Концепция мирового антикризисного плана (МАП) включает в себя основные принципы действий, которые могут быть приняты на национальном и международном уровнях для достижения глобального устойчивого и сбалансированного роста мировой экономики.

Примечательно, что нынешняя встреча участников антикризисного диалога в Астане проходит в канун 70-летия Бреттон-Вудских соглашений. В связи с этим исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан подчеркнул, что единая глобальная экономика сегодня нуждается прежде всего в стабильной международной валютной системе.

На первой сессии ВАК на тему «Кризис в мировой экономике» спикеры говорили о том, что в условиях глобальной нестабильности и социальной напряженности, вызванных отсутствием оптимальных стимулов роста, развитым странам придется привыкнуть к низким номинальным ставкам. Попытки стран обеспечить высокую занятость населения неизменно приводят к раздуванию финансовых пузырей в точках высокой концентрации капитала. В связи с этим восстановление экономического роста и циклического подъема является важнейшей целью мирового сообщества. Диалог на эту тему участники конференции вели в рамках следующей сессии – «Комплексные стратегии для восстановления роста».

Увеличение инвестиций в ключевые сектора экономики является важнейшим фактором выхода всех стран на траек­­торию стабильного роста. Цель данной сессии – найти ответы на вопросы, почему корпоративный сектор в последние несколько лет не в состоянии увеличить объемы инвестиций, а также каковы перспективы источников долгосрочного инвестиционного финансирования.

В обсуждении повестки ВАК приняли участие президент японского Центра экономических исследований, заместитель главы Банка Японии Казумаса Ивата, председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов, советник Президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, старший научный сотрудник Института по глобальным вопросам Йельского Университета Доминго Кавалло и другие деятели сферы экономики и финансов.

В целом в работе VII Астанинского экономического форума и Всемирной антикризисной конференции принимают участие девять лауреатов Нобелевской премии, в том числе новые лауреаты – Курт Вьютрих, Арье Варшель и Святослав Тимашев. В рамках сессии ВАК «Диалог лидеров», которая состоится 22 мая, примут участие в качестве экспертов такие нобелеаты, как Роберт Ауманн, Финн Кидланд, Эрик Маскин и Кристофер Писсаридес.

Досжан НУРГАЛИЕВ

Популярное

Все
В Астане частично закроют улицу Кравцова
Карагандинская ТЭЦ-3 получит новый котел и турбину
Продолжаем дело Сатпаева: в Казахстане завершилась III Геологическая универсиада
Во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности
Из Албании экстрадировали сбежавшего «помогайку» по сдаче ЕНТ
В горах Алматы спасатели спустили двух молодых людей с высоты 3680 метров
МВД расширяет применение лазерных установок
Казахстан присоединяется к инициативе Pax Silica для развития AI-инфраструктуры
Яркий гала-концерт завершил юбилейный концертный сезон «Қазақконцерта»
Казахстан завершил Кубок Европы по дзюдо в Чехии с двумя золотыми медалями
Незаконную добычу драгметаллов пресекли в области Абай
Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения
Marca опубликовала символическую сборную группового этапа ЧМ-2026
Маулен Ашибаев провел последнее заседание Сената
Психологический портрет за 10 минут: в Нацгвардии повсеместно внедряют новую цифровую систему
В Венесуэле спустя пять дней спасли младенца с матерью из-под завалов
В Казахстане запущен пилот по маркировке кондитерских изделий
Генпрокуратура предупреждает казахстанцев о рисках дропперства
Казахстанец завоевал «серебро» на чемпионате Азии и Океании по самбо
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Когда спадет жара в Казахстане
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Лучшие производства года назвали в Улытау
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Мост избавил от заторов
Гвардейцы говорят по-казахски
Возвращение к земле
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству

Читайте также

В Казахстане запущен пилот по маркировке кондитерских издел…
Более 100 мобильных переводов в месяц: КГД разослал письма …
Надзорное стресс-тестирование банков подтвердило устойчивос…
Казахстан представил экспортные возможности на IX междунаро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]