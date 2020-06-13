Антикризисные налоговые меры: какие шаги предпринимает государство

Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о предпринимаемых Правительством антикризисных налоговых мерах, передает Kazpravda.kz.
"Рассмотрев Ваш депутатский запрос по антикризисным налоговым мерам, сообщаем следующее. Как вы знаете, в период чрезвычайного положения приняты 3 постановления Правительства, предусматривающие налоговые стимулы для поддержки бизнеса. Освобождены от налога на имущество уязвимые секторы малого и среднего бизнеса, такие как сфера услуг населению, торговля непродовольственными товарами, туризм", - написал Аскар Мамин в своем ответе
на депутатский запрос.
По его словам, принятые меры охватывают также субъектов агропромышленного комплекса.
Так, производители сельскохозяйственной продукции освобождены от земельного налога, до 1 октября текущего года снижена ставка НДС до 8% на социально значимые продтовары по 19 позициям. Освобождены от уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда с 1 апреля до 1 октября текущего года субъекты предпринимательства по 29 видам деятельности.
"До 1 июня текущего года для всех субъектов малого и среднего бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей в бюджет, социальных платежей, приостановлены меры исполнения налоговых обязательств, продлены сроки исполнения уведомлений по камеральному контролю", - резюмировал глава Правительства.