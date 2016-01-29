Антикризисный азимут бизнеса Статьи 583 Досжан НУРГАЛИЕВ

Мобильные факторы стимулирования

Текущая внешняя и внут­ренняя экономическая ситуация, нестабильность глобальных рынков и экономики стран – основных торговых партнеров Казахстана, девальвационные и другие факторы в целом внесли немало существенных коррекций в деятельность отечественного предпринимательства. И в этом смысле минувший год оказался для малого и среднего бизнеса непростым периодом в развитии. Для одних предпринимателей это существенно обострившая­ся конкуренция в определенных сегментах рынка, которая усилилась в связи с открытостью таможенных границ ЕАЭС, для других – тенденция к снижению платежеспособности населения, проявившаяся на фоне перманентного падения курса тенге. Бороться за клиента стало сложнее, в том числе обеспечивать рентабельность бизнеса.



Вместе с тем все эти перемены открывают МСБ новые возможности для поиска перспективных направлений и обращения тех тенденций, которые существуют, в свою пользу. Актуальными остаются вопросы снижения кредитной нагрузки предприятий, себестоимости производства, а также доступности малого бизнеса к оборотному фондированию.

По словам председателя правления фонда «Даму» Ляззат Ибрагимовой, 2016 год обещает быть очень насыщенным в плане привлечения клиентов. При этом фонду предстоит немало поработать над тем, чтобы сделать процесс рассмотрения и принятия решений по заявкам бизнеса мобильным.

В минувшем году в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» фондом «Даму» поддержаны 1 595 субъектов МСБ, которые получили субсидии на общую сумму 260 млрд тенге. При этом гарантии на получение кредитов по программе получили 1 082 проекта малого и среднего бизнеса. Из них 900 субъектов подписали договоры о гарантии кредитов с «Даму» и уже получили доступ к финансовым ресурсам.

– В основном это сельские предприниматели, получившие кредиты фактически под 4% за счет субсидирования процентной ставки по программе ДКБ-2020 в размере 10% годовых, – отмечает Ляззат Ибрагимова.



В структуре кредитного портфеля наибольшую долю занимают проекты предпринимателей, занятых в обрабатывающей отрасли, – 90 млрд тенге (372 проекта), а также бизнеса, действующего на рынке услуг. В числе таких проектов – предприятие компании «Лидер-2010» по производству кисломолочной продукции в городе Рудном Кос­танайской области, а также цех компании ТОО «Сапа су» по производству железобетонных изделий в пригородной зоне Астаны. В Атырауской облас­ти открылся филиал клиники доктора Бубновского по предоставлению профессио­нальных медицинских услуг сельскому населению области.



В минувшем году значительно вырос уровень экспресс-гарантий фонда «Даму» – до 85%. Так, по экспресс-гарантиям до 20 млн тенге размер гарантий фонда увеличился с 70 до 85%. То есть для реализации небольших стартап-проектов в той или иной отрасли начинающему предпринимателю нужно иметь всего 15% от общей суммы проекта, остальные 85% – объем экспресс-гарантий фонда. Благодаря наличию такого механизма в 2015 году более 170 стартап-проектов малого бизнеса получили кредитование в банках.

Говоря о том, как работают кредитные механизмы фонда в конкретном регионе, директор Карагандинского областного филиала фонда «Даму» Гульнар Хасенова отмечает, что региональный аспект развития предпринимательства – это самая актуальная тема в связи с тем, что товары и услуги МСБ в основном рассчитаны на обеспечение рыночных потребностей на местах.



Точечный метод

Карагандинская область – это более 1,3 млн населения. Численность предприя­тий МСБ здесь составляет более 90 тыс. субъектов, из них порядка 75% – сельские предприниматели. На сегодня объем выпускаемой МСБ Карагандинской области продукции составляет порядка 646 млрд тенге, что немногим ниже общего объема производства крупных предприя­тий региона.

На сегодня по уровню реализации программы гарантирования кредитов филиал Карагандинской области вышел в пятерку лидеров. При этом были выданы бизнесу 62 гарантии по кредитам на сумму 1,7 млрд тенге. В рамках субсидирования процентных ставок по кредитам банков филиалом поддержано около 600 проектов регионального предпринимательства. Сумма кредитов, которые субсидируются по ставке от 7 до 14%, составила 72 млрд тенге.

Актуализируя вопросы развития сельского предпринимательства, Гульнар Хасенова отметила, что формат поддержки МСБ в текущем году изменился в пользу бизнеса сельской глубинки. Если ранее в кредитном портфеле доля традиционных участников из числа предпринимателей областного центра была существенной, то теперь в этой практике акцент делается на сельский бизнес в рамках поддержки стартапов. В рамках этой поддержки банки могут использовать до 80% средств, гарантируемых фондом «Даму». Используя эту линию, региональный предприниматель может задать успешный старт своему предприятию.



О том, как поставить успешный бизнес в рамках отдельного региона, можно узнать из опыта предпринимателя Карагандинской области Сымбата Шакирова, который при поддержке регионального филиа­ла «Даму» на сегодня имеет в своем активе успешно рабо­тающую птицеферму по выращиванию уток.

– Сегодня в районе имеются пять птицефабрик куриного направления, создавать шес­тую было бы нецелесооб­разно. Поэтому я решил заниматься выращиванием уток, что является не менее рентабельным бизнесом, – говорит предприниматель.

Между тем, обуславливая решение проблемы залогового обеспечения сельского бизнеса по кредитам, Гульнар Хасенова отмечает, что сегодня в диалоге с банками филиал предлагает обеспечить поддержку пяти-шести традиционных бизнес-проектов сельской глубинки.



– Классический набор объектов современных сел – бани, детские сады, СТО, парик­махерские, развивающие центры и торговые точки. Поддерживая проекты этого бизнес-пула, банки со временем получат устойчивую потребительскую сеть, а региональный бюджет – дополнительные источники налоговых поступлений, – отметила глава филиала.

В 2016 году, как подчеркивает Ляззат Ибрагимова, ожидается увеличение количества предпринимателей, которые будут охвачены государственной поддержкой через механизмы фонда «Даму».



– В числе задач, которые мы ставим перед собой, – охват не менее полутора тысяч субъектов предпринимательства по субсидированию процентных ставок по кредитам, – говорит глава фонда.

Неплохую динамику в регионах получает и практика точечной поддержки бизнеса, в рамках которой получают стартовую основу бизнес-инициативы молодых предпринимателей. Так, в Актюбинской области ресурсы, выделяемые на эти цели в объеме 300 млн тенге, разделены на две части. При этом первая часть, 100 млн тенге, в совокупности с ресурсами «Даму», 200 млн тенге, – предназначена именно для поддержки молодых предпринимателей региона.



Позитивные тенденции

Согласно данным фонда «Даму», на сегодня в рес­публике зарегистрировано 1 млн 656 тыс. субъектов МСБ. Из этого числа только 54,35% являются активно действующими субъектами предпринимательства, которые осуществляют постоянную операционную деятельность и сдают отчетность в статистические органы. Таким образом, в стране порядка 756 тыс. субъектов МСБ не ведут активную деятельность, но фактически представляют потенциал, которому еще предстоит раскрыться в полной мере и внести достойный вклад в укрепление национальной экономики.

В региональном плане наибольшее количество активных субъектов МСБ, как и прежде, осуществляют свою деятельность в Южно-Казахстанской области (127,9 тыс. ед.), в Алматы (123,9 тыс. ед.) и Алматинской области (93,9 тыс. ед.). Наименьшее число активных субъектов МСБ также, как и в 2013 году, приходится на Северо-Казахстанскую (25,2 тыс. ед.), Кызылординскую (28,9 тыс. ед.) и Западно-Казахстанскую (30,3 тыс. ед.) области.



В региональном разрезе наибольший вклад в общий объем производства продукции осуществляют субъекты МСБ городов Астаны и Алматы, объем выпуска которых составляет 45% общего вы­пуска продукции МСБ страны (6,6 трлн тенге). Среди остальных регионов наибольший уровень выпуска продукции обеспечили субъекты МСБ Западно-Казахстанской (1,18 трлн тенге), Алматинской (866 млрд тенге), Южно-Казахстанской (723 млрд тенге), Мангистауской (667 млрд тенге), Карагандинской (646 млрд тенге) и Атырауской (598 млрд тенге) областей. Наименьшие объемы продукции МСБ наблюдаются в Кызылординской (249 млрд тенге), Жамбылской (307 млрд тенге) и Северо-Казахстанской (322 млрд тенге) областях.



Анализ структуры субъектов МСБ в разрезе отраслей экономики как важного показателя качественного развития малого и среднего бизнеса, а также экономики в целом показывает, что в Казахстане наибольшее число активных субъектов МСБ по-прежнему осуществляют свою деятельность в сфере торговли (42%) и в сельском хозяйстве (18%). При этом в сравнении с данными 2005 года доля субъектов МСБ в торговле увеличилась на 5%, в сельском хозяйстве – снизилась на 14%.

В сфере транспорта и связи осуществляют свою деятельность 8% активных субъектов МСБ, в строительстве – 2,7%, в промышленном секторе – 3%.

Показатели доли активных субъектов МСБ в данных трех отраслях экономики в сравнении с 2005 годом практически не изменились.

Анализ отраслевой структуры выпуска продукции МСБ подтверждает позитивную роль субъектов МСБ, работающих в сфере промышленности. Здесь осуществляют свою деятельность всего 3% действующих субъектов МСБ, которые обеспечивают 16% выпуска продукции субъектов всех отраслей.



Аналогичная ситуация и в сфере строительства, где работают 2% активных субъектов МСБ, обеспечивающих порядка 20% выпуска продукции МСБ всех отраслей. Торговля, занимая наибольшую долю в количестве субъектов МСБ (44%), обес­печивает всего 23% объема выпуска продукции МСБ всех отраслей. Аналогичная си­туация характерна и для субъектов МСБ сельского хозяйства, которые, занимая 19% общего количества субъектов МСБ, обеспечивают лишь 12% выпуска продукции субъектов МСБ всех отраслей.

В итоге можно отметить, что в условиях текущих реа­лий малый бизнес в Казахстане получает «второе дыхание» на основе государственных программ стимулирования. При этом благодаря емкости ДКБ-2020 и усилиям фонда «Даму» по актуализации и продвижению программы сектор МСБ концентрирует все большее внимание банковского сектора, что является залогом для роста числа предпринимателей новой, более устойчивой и мобильной, волны.

