Антикризисный азимут бизнеса

Мобильные факторы стимулирования Текущая внешняя и внутренняя экономическая ситуация, нестабильность глобальных рынков и экономики стран – основных торговых партнеров Казахстана, девальвационные и другие факторы в целом внесли немало существенных коррекций в деятельность отечественного предпринимательства. И в этом смысле минувший год оказался для малого и среднего бизнеса непростым периодом в развитии. Для одних предпринимателей это существенно обострившаяся конкуренция в определенных сегментах рынка, которая усилилась в связи с открытостью таможенных границ ЕАЭС, для других – тенденция к снижению платежеспособности населения, проявившаяся на фоне перманентного падения курса тенге. Бороться за клиента стало сложнее, в том числе обеспечивать рентабельность бизнеса.
Вместе с тем все эти перемены открывают МСБ новые возможности для поиска перспективных направлений и обращения тех тенденций, которые существуют, в свою пользу. Актуальными остаются вопросы снижения кредитной нагрузки предприятий, себестоимости производства, а также доступности малого бизнеса к оборотному фондированию. По словам председателя правления фонда «Даму» Ляззат Ибрагимовой, 2016 год обещает быть очень насыщенным в плане привлечения клиентов. При этом фонду предстоит немало поработать над тем, чтобы сделать процесс рассмотрения и принятия решений по заявкам бизнеса мобильным. В минувшем году в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» фондом «Даму» поддержаны 1 595 субъектов МСБ, которые получили субсидии на общую сумму 260 млрд тенге. При этом гарантии на получение кредитов по программе получили 1 082 проекта малого и среднего бизнеса. Из них 900 субъектов подписали договоры о гарантии кредитов с «Даму» и уже получили доступ к финансовым ресурсам. – В основном это сельские предприниматели, получившие кредиты фактически под 4% за счет субсидирования процентной ставки по программе ДКБ-2020 в размере 10% годовых, – отмечает Ляззат Ибрагимова.
В структуре кредитного портфеля наибольшую долю занимают проекты предпринимателей, занятых в обрабатывающей отрасли, – 90 млрд тенге (372 проекта), а также бизнеса, действующего на рынке услуг. В числе таких проектов – предприятие компании «Лидер-2010» по производству кисломолочной продукции в городе Рудном Костанайской области, а также цех компании ТОО «Сапа су» по производству железобетонных изделий в пригородной зоне Астаны. В Атырауской области открылся филиал клиники доктора Бубновского по предоставлению профессиональных медицинских услуг сельскому населению области.
В минувшем году значительно вырос уровень экспресс-гарантий фонда «Даму» – до 85%. Так, по экспресс-гарантиям до 20 млн тенге размер гарантий фонда увеличился с 70 до 85%. То есть для реализации небольших стартап-проектов в той или иной отрасли начинающему предпринимателю нужно иметь всего 15% от общей суммы проекта, остальные 85% – объем экспресс-гарантий фонда. Благодаря наличию такого механизма в 2015 году более 170 стартап-проектов малого бизнеса получили кредитование в банках. Говоря о том, как работают кредитные механизмы фонда в конкретном регионе, директор Карагандинского областного филиала фонда «Даму» Гульнар Хасенова отмечает, что региональный аспект развития предпринимательства – это самая актуальная тема в связи с тем, что товары и услуги МСБ в основном рассчитаны на обеспечение рыночных потребностей на местах.
Точечный метод Карагандинская область – это более 1,3 млн населения. Численность предприятий МСБ здесь составляет более 90 тыс. субъектов, из них порядка 75% – сельские предприниматели. На сегодня объем выпускаемой МСБ Карагандинской области продукции составляет порядка 646 млрд тенге, что немногим ниже общего объема производства крупных предприятий региона. На сегодня по уровню реализации программы гарантирования кредитов филиал Карагандинской области вышел в пятерку лидеров. При этом были выданы бизнесу 62 гарантии по кредитам на сумму 1,7 млрд тенге. В рамках субсидирования процентных ставок по кредитам банков филиалом поддержано около 600 проектов регионального предпринимательства. Сумма кредитов, которые субсидируются по ставке от 7 до 14%, составила 72 млрд тенге. Актуализируя вопросы развития сельского предпринимательства, Гульнар Хасенова отметила, что формат поддержки МСБ в текущем году изменился в пользу бизнеса сельской глубинки. Если ранее в кредитном портфеле доля традиционных участников из числа предпринимателей областного центра была существенной, то теперь в этой практике акцент делается на сельский бизнес в рамках поддержки стартапов. В рамках этой поддержки банки могут использовать до 80% средств, гарантируемых фондом «Даму». Используя эту линию, региональный предприниматель может задать успешный старт своему предприятию.
О том, как поставить успешный бизнес в рамках отдельного региона, можно узнать из опыта предпринимателя Карагандинской области Сымбата Шакирова, который при поддержке регионального филиала «Даму» на сегодня имеет в своем активе успешно работающую птицеферму по выращиванию уток. – Сегодня в районе имеются пять птицефабрик куриного направления, создавать шестую было бы нецелесообразно. Поэтому я решил заниматься выращиванием уток, что является не менее рентабельным бизнесом, – говорит предприниматель. Между тем, обуславливая решение проблемы залогового обеспечения сельского бизнеса по кредитам, Гульнар Хасенова отмечает, что сегодня в диалоге с банками филиал предлагает обеспечить поддержку пяти-шести традиционных бизнес-проектов сельской глубинки.
– Классический набор объектов современных сел – бани, детские сады, СТО, парикмахерские, развивающие центры и торговые точки. Поддерживая проекты этого бизнес-пула, банки со временем получат устойчивую потребительскую сеть, а региональный бюджет – дополнительные источники налоговых поступлений, – отметила глава филиала. В 2016 году, как подчеркивает Ляззат Ибрагимова, ожидается увеличение количества предпринимателей, которые будут охвачены государственной поддержкой через механизмы фонда «Даму».
– В числе задач, которые мы ставим перед собой, – охват не менее полутора тысяч субъектов предпринимательства по субсидированию процентных ставок по кредитам, – говорит глава фонда. Неплохую динамику в регионах получает и практика точечной поддержки бизнеса, в рамках которой получают стартовую основу бизнес-инициативы молодых предпринимателей. Так, в Актюбинской области ресурсы, выделяемые на эти цели в объеме 300 млн тенге, разделены на две части. При этом первая часть, 100 млн тенге, в совокупности с ресурсами «Даму», 200 млн тенге, – предназначена именно для поддержки молодых предпринимателей региона.
Позитивные тенденции Согласно данным фонда «Даму», на сегодня в республике зарегистрировано 1 млн 656 тыс. субъектов МСБ. Из этого числа только 54,35% являются активно действующими субъектами предпринимательства, которые осуществляют постоянную операционную деятельность и сдают отчетность в статистические органы. Таким образом, в стране порядка 756 тыс. субъектов МСБ не ведут активную деятельность, но фактически представляют потенциал, которому еще предстоит раскрыться в полной мере и внести достойный вклад в укрепление национальной экономики. В региональном плане наибольшее количество активных субъектов МСБ, как и прежде, осуществляют свою деятельность в Южно-Казахстанской области (127,9 тыс. ед.), в Алматы (123,9 тыс. ед.) и Алматинской области (93,9 тыс. ед.). Наименьшее число активных субъектов МСБ также, как и в 2013 году, приходится на Северо-Казахстанскую (25,2 тыс. ед.), Кызылординскую (28,9 тыс. ед.) и Западно-Казахстанскую (30,3 тыс. ед.) области.
В региональном разрезе наибольший вклад в общий объем производства продукции осуществляют субъекты МСБ городов Астаны и Алматы, объем выпуска которых составляет 45% общего выпуска продукции МСБ страны (6,6 трлн тенге). Среди остальных регионов наибольший уровень выпуска продукции обеспечили субъекты МСБ Западно-Казахстанской (1,18 трлн тенге), Алматинской (866 млрд тенге), Южно-Казахстанской (723 млрд тенге), Мангистауской (667 млрд тенге), Карагандинской (646 млрд тенге) и Атырауской (598 млрд тенге) областей. Наименьшие объемы продукции МСБ наблюдаются в Кызылординской (249 млрд тенге), Жамбылской (307 млрд тенге) и Северо-Казахстанской (322 млрд тенге) областях.
Анализ структуры субъектов МСБ в разрезе отраслей экономики как важного показателя качественного развития малого и среднего бизнеса, а также экономики в целом показывает, что в Казахстане наибольшее число активных субъектов МСБ по-прежнему осуществляют свою деятельность в сфере торговли (42%) и в сельском хозяйстве (18%). При этом в сравнении с данными 2005 года доля субъектов МСБ в торговле увеличилась на 5%, в сельском хозяйстве – снизилась на 14%. В сфере транспорта и связи осуществляют свою деятельность 8% активных субъектов МСБ, в строительстве – 2,7%, в промышленном секторе – 3%. Показатели доли активных субъектов МСБ в данных трех отраслях экономики в сравнении с 2005 годом практически не изменились. Анализ отраслевой структуры выпуска продукции МСБ подтверждает позитивную роль субъектов МСБ, работающих в сфере промышленности. Здесь осуществляют свою деятельность всего 3% действующих субъектов МСБ, которые обеспечивают 16% выпуска продукции субъектов всех отраслей.
Аналогичная ситуация и в сфере строительства, где работают 2% активных субъектов МСБ, обеспечивающих порядка 20% выпуска продукции МСБ всех отраслей. Торговля, занимая наибольшую долю в количестве субъектов МСБ (44%), обеспечивает всего 23% объема выпуска продукции МСБ всех отраслей. Аналогичная ситуация характерна и для субъектов МСБ сельского хозяйства, которые, занимая 19% общего количества субъектов МСБ, обеспечивают лишь 12% выпуска продукции субъектов МСБ всех отраслей. В итоге можно отметить, что в условиях текущих реалий малый бизнес в Казахстане получает «второе дыхание» на основе государственных программ стимулирования. При этом благодаря емкости ДКБ-2020 и усилиям фонда «Даму» по актуализации и продвижению программы сектор МСБ концентрирует все большее внимание банковского сектора, что является залогом для роста числа предпринимателей новой, более устойчивой и мобильной, волны.
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