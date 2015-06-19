Антикризисный фонд ЕврАзЭС сменил название

Антикризисный фонд ЕврАзЭС переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт
Евразийского банка развития.
"С 15 июня 2015 года Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Помимо финансового и инвестиционного кредитования его средства теперь могут использоваться также для предоставления грантов государствам – участникам фонда", – сообщается на сайте.
В пресс-службе напомнили, что эти решения были приняты советом фонда на заседании 2 июля 2014 года и потребовали проведения государствами – участниками внутригосударственных процедур для подписания протоколов о внесении изменений в учредительные документы фонда
"Евразийский банк развития как управляющий средствами фонда сообщает об успешном завершении названных процедур и временном применении описанных изменений с даты подписания протоколов до момента их ратификации", – отмечается в информации.
Переименование фонда обусловлено упразднением ЕврАзЭС в связи с созданием Евразийского экономического союза. Функции секретариата фонда в соответствии с протоколами переходят от интеграционного комитета ЕврАзЭС к Евразийскому банку развития, а функции депозитария фонда – к МИДу России.
Новое наименование фонда полностью отражает концепцию и направление деятельности фонда, а возможность предоставления грантов является ответом на ранее озвученную потребность государств – участников фонда. Гранты будут предоставляться за счет доли чистой прибыли фонда для финансирования государственных программ в социальной сфере.