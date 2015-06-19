Антикризисный фонд ЕврАзЭС сменил название

Политика
928
Шынар Оспанова
Антикризисный фонд ЕврАзЭС переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Евразийского банка развития.

"С 15 июня 2015 года Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Помимо финансового и инвестиционного кредитования его средства теперь могут использоваться также для предоставления грантов государствам – участникам фонда", – сообщается на сайте.

В пресс-службе напомнили, что эти решения были приняты советом фонда на заседании 2 июля 2014 года и потребовали проведения государствами – участниками внутригосударственных процедур для подписания протоколов о внесении изменений в учредительные документы фонда

"Евразийский банк развития как управляющий средствами фонда сообщает об успешном завершении названных процедур и временном применении описанных изменений с даты подписания протоколов до момента их ратификации", – отмечается в информации.

Переименование фонда обусловлено упразднением ЕврАзЭС в связи с созданием Евразийского экономического союза. Функции секретариата фонда в соответствии с протоколами переходят от интеграционного комитета ЕврАзЭС к Евразийскому банку развития, а функции депозитария фонда – к МИДу России.

Новое наименование фонда полностью отражает концепцию и направление деятельности фонда, а возможность предоставления грантов является ответом на ранее озвученную потребность государств – участников фонда. Гранты будут предоставляться за счет доли чистой прибыли фонда для финансирования государственных программ в социальной сфере.

Популярное

Все
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Приостановлено движение 17 пригородных автобусов в Астане
Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Возможны задержки и отмены рейсов – Air Astana предупредила пассажиров
На сколько выросли размеры пенсий и пособий в Казахстане
Более 100 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 января
Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
Криштиану Роналду рассказал об уникальном контракте с новым клубом
Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации
Более тысячи автомобилей скопилось на блокпостах в Казахстане
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Женщина погибла после падения на нее мусорного контейнера в Актобе
В аэропортах Узбекистана для туристов заработала система tax free
Какие пригородные автобусы возобновили движение в Астане
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Два комитета хотят упразднить в МВД
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения , Правительство
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения , Правительство
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного …
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения , Образование
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]