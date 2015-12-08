Антикризисный план действий разработало Правительство Казахстана

Экономика
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Фото с сайта khabar.kz
Правительством РК разработан антикризисный план действий по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра.


"В целях реализации Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие", озвученного 30 ноября 2015 года, на ваше рассмотрение вносятся проекты Общенационального плана мероприятий (ОНП) и Антикризисного плана действий Правительства и Национального Банка по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы", – сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев на заседании Правительства. 

Министр отметил, что ОНП содержит целевые индикаторы на 10 лет и 39 мероприятий по 5 основным направлениям, озвученным Главой государства.

Также, по словам Е.Досаева, антикризисный план включает меры по углублению реформ в рамках Плана нации "100 конкретных шагов", исполнению поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 18 ноября 2015 года, а также по дедолларизации экономики.

Глава МНЭ РК проинформировал, что антикризисный план состоит из 2-х разделов: это формирование новой структурной экономики, в рамках 5 основных направлений и оперативные меры по стимулированию роста и кредитованию экономики.
Глава ведомства подчеркнул, что в соответствии с поручениями Главы государства для формирования новой структурной экономики в стране планируется стабилизация финансового сектора.

При этом, в среднесрочной перспективе основной задачей Национального банка РК и Правительства является снижение инфляции до 6-8% в 2016-2017 годах, 5-7% в 2018 году, 4-6% в 2019 году и 3-4% в 2020 году.

Кроме того, по данным Е.Досаева, в апреле 2016 года будет внедрен механизм гибкого изменения базовой процентной ставки, который будет ориентирован на обеспечение стабильности цен и снижение уровня инфляции.

"Это позволит повысить эффективность операций денежно-кредитной политики и усилить ее влияние на ставки денежного рынка" – уточнил министр.

По его словам, для обеспечения устойчивости финсектора по результатам стресс-тестирования всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов до сентября 2016 года будут приняты меры по их признанию и списанию.

Кроме того, в целях повышения доходности пенсионных накоплений до марта 2016 года будут пересмотрены подходы к инвестированию пенсионных активов и до июля 2016 года будут выработаны механизмы передачи активов пенсионных фондов под управление частных казахстанских или иностранных компаний.

В 2016 году из-под контроля Национального банка будут выведены ЕНПФ, Фонд проблемных кредитов и другие финансовые институты.

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