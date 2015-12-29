​Антикризисный план есть

Открывая заседание, вице-спикер Мажилиса отметил, что Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» определены стратегические направления развития страны в новых условиях глобального кризиса, а также поставлены конкретные задачи по минимизации негативных последствий и поиску новых возможностей для развития Казахстана.

Глава государства обозначил главную Антикризисную программу, состоящую из трех важных понятий. Первое – это экономический рост. Второе – реформы, обеспечивающие стабильность экономики, общества и государства. Третье – это развитие путем непрерывной модернизации всех сфер общества.

По словам А. Тасбулатова, у нас есть стратегия действий на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую перспективы. Мы реализуем План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», масштабность которого значительна.

– И сегодня в условиях продолжающегося мирового кризиса важным и ключевым шагом для реализации поставленных Главой государства задач по дальнейшему развитию экономики страны является Антикризисный план действий Правительства и Национального банка по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016–2018 годы, – сообщил А. Тасбулатов. – Он включает в себя меры по стабилизации финансового сектора, оптимизации бюджетной политики, приватизации и стимулированию экономической конкуренции, инвестиционной и социальной политике, а также меры по углублению реформ в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».

План действий, включающий пять направлений развития, депутатам представил министр национальной экономики Ерболат Досаев. Первое направление подразумевает стабилизацию финансового сектора, а именно реализацию задачи по снижению инфляции до 6–8% в 2016–2017 годах, 5–7% в 2018 году, 4–6% в 2019 году и 3–4% в 2020 году.

Как проинформировал Е. Досаев, в апреле 2016 года будет внедрен механизм гибкого изменения базовой процентной ставки, который будет ориентирован на обеспечение стабильности цен и снижение уровня инфляции.

– Это позволит повысить эффективность операций денежно-кредитной политики и усилить ее влияние на ставки денежного рынка, – отметил министр.

Следующее направление касается оптимизации бюджетной политики, признаками которой станут жесткая экономия, повышение эффективности государственных расходов и рациональное использование средств Нацфонда.

Также Правительство намерено добиться высокого уровня конкуренции и преобладания частного сектора, что является основой экономических достижений развитых стран ОЭСР. Предвосхищая вопросы депутатов, Е. Досаев сообщил, что в рамках этого направления будет продолжена трансформация АО «ФНБ «Самрук-Казына» в течение 2016–2018 годов. В соответствии с поручением Главы Государства до декабря 2016 года будут подготовлены предложения по преобразованию АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» в компактные холдинги после перехода в конкурентную среду их активов.

Четвертое направление касается активизации привлечения инвестиций в экономику страны. Для организации данной работы в январе 2016 года будут созданы Правительственный и региональные советы. И, наконец, в рамках пятого направления антикризисного плана госорганы намерены проводить новую социальную политику. В частности, будет актуализирована Концепция социального развития до 2030 года. Планируется оптимизировать систему социального обеспечения, расширить опыт внедрения адресной социальной помощи нового формата, изменить методологию определения величины прожиточного минимума, а также пересмотреть состав продовольственной корзины и минимальных норм потребления продуктов питания. В сфере образования с 2017 года будет начата реализация нового проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

Для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары в 2016–2017 годы будут установлены пороговые значения розничных цен на них с исключением данной компетенции с 1 января 2018 года. В 2016–2018 годы будут продолжены работы стабилизационных фондов по проведению товарных интервенций по социально значимым продовольственным товарам, эффективному использованию ресурсов и их своевременному пополнению.

– В целом своевременное исполнение вышеуказанных мер позволит обеспечить эффективную реализацию поручений, данных Главой государства в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», экономическую и социальную стабильность в стране и создаст прочную основу для устойчивого роста, – резюмировал министр.

Предпраздничное настроение не помешало депутатом высказаться по заданной теме довольно в резкой форме. Так, депутат Мухтар Тиникеев не может понять, почему цены на нефть падают, а стоимость бензина в нашей стране не снижается, хотя во многих странах она падает вместе с ценой на «черное золото». Также депутат возмущен избирательностью Правительства в вопросе повышения пенсий: с 1 января 2016 года сотрудники силовых структур уже будут получать повышенные выплаты. М. Тиникеев недоумевает, почему при этом шахтерам пенсии не повышают, хотя их труд не менее опасен.

Не теряет актуальности, по мнению депутатов, и вопрос обеспечения детскими садами, считая разумным оборудовать первые этажи домов, строящихся под арендное жилье, под детские сады. Отвечая на этот вопрос, Е. Досаев заверил, что отныне в возводимых домах первые этажи будут «закладываться» именно под детские сады и центры развития.

Оправдывая же цены на бензин, Е. Досаев считает хорошим признаком тот факт, что цена на топливо не растет. Глава минэкономики также рассказал о том, когда будут модернизированы казахстанские нефтеперерабатывающие заводы.

– Вопрос ускорения модернизации наших НПЗ является приоритетом номер один. Надеемся, что с учетом всех откорректированных планов и планов заимствования средств, которые необходимы на все три НПЗ, модернизация Атырауского завода, мы надеемся, будет завершена в декабре-январе. К 2018 году Казахстан будет обеспечен в полном объеме нефтепродуктами собственного производства, – пообещал Е. Досаев.

Интересовались депутаты и конкретными проектами. В частности, сроками завершения реконструкции автодороги Астана – Павлодар, езду на которой вполне можно назвать экстремальной. По словам Е. Досаева, для завершения реконструкции трассы будут привлечены дополнительные займы в размере свыше 200 млрд тенге под госгарантии. Он пояснил, что на реконструируемой в настоящее время трассе между столицей и Павлодаром будет открыто движение по двум полосам в каждом направлении трассы, полностью же автодорогу Астана – Павлодар – Семей, частью которой является трасса Астана – Павлодар, планируется завершить в 2018 году.

Высказали тревогу депутаты и по поводу волатильности на валютном рынке. Е. Досаев заверил, что этот период уже пройден, и рынок стал гораздо более ясным и прозрачным. По его словам, казахстанские банки исчерпали возможности зарабатывать на колебаниях курса национальной валюты, финансовые институты заинтересованы в стабилизации валютного рынка, так как это напрямую отражается на финансовом состоянии их заемщиков и качестве ссудного портфеля.

После выступлений парламентариев кратким заключительным словом правчас завершил вице-спикер А. Тасбулатов, который отметил, что реализация упреждающих мер антикризисной стратегии – реализация Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», Антикризисного плана действий Правительства и Национального банка по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016–2018 годы – направлены прежде всего на преодоление вызовов времени, дальнейшее развитие экономики и сохранение социальной поддержки нашего населения.

Заместитель председателя Мажилиса напомнил также, что несмотря на все трудности, которые испытывает наша экономика из-за негативного влияния внешних кризисных явлений, по поручению Главы государства с 1 января 2016 года будет проведена индексация солидарной пенсии, повышение пособий и стипендий, зарплаты работникам сферы здравоохранения, образования и социальной защиты.

– В свою очередь депутатский корпус приложит все усилия по реализации и своевременному законодательному обеспечению Антикризисного плана действий. Несомненно, объединив усилия, мы выполним все поставленные Главой государства задачи, – заверил А. Тасбулатов.