​Антикризисный план Правительства

Антикризисный план: финансовый сектор



Общенациональный план мероприятий, как отметил министр Национальной экономики Ерболат Досаев, включает в себя целевые индикаторы на 10 лет, а также 39 мероприятий по 5 основным направлениям, озвученным Главой государства в Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

Антикризисный план содержит меры по углублению реформ в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» и поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 18 ноября 2015 года, а также переходящие мероприятия планов оперативных мер на 2015–2016 годы, включая действия по дедолларизации экономики.

Министр экономики Ерболат Досаев проинформировал, что антикризисный формат мер состоит из 2 основных разделов – формирования новой структурированной экономики в рамках 5 основных направлений Послания и оперативных мер по стимулированию роста и кредитованию экономики. Глава МНЭ также подчеркнул, что в соответствии с поручениями Главы государства для формирования новой структурной экономики в стране планируется стабилизация финансового сектора.

В среднесрочной перспективе развития Правительству и Национальному банку предстоит сосредоточить внимание на недопущении роста инфляции выше 6–8% в 2016–2017 годах, 5–7% – в 2018 году, 4–6% – в 2019 году и 3–4% – в 2020 году. Кроме того, по данным главы МНЭ, в апреле 2016 года будет внедрен механизм «гибкого изменения базовой процентной ставки», который будет ориентирован на обеспечение ценовой и инфляционной стабильности. Предполагается, что это позволит повысить эффективность операций денежно-кредитной политики и усилить ее влияние на ставки денежного рынка.

– Для обеспечения устойчивости финансового сектора будет проведено предварительное стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По результатам до сентября 2016 года будут приняты меры по их признанию и списанию, – сообщил министр.

В свою очередь глава Национального банка Данияр Акишев отметил, что это потребует значительных усилий как в процессе реализации структурных экономических реформ, так и в сфере денежно-кредитной политики. Вместе с тем он подчеркнул, что Нацбанк сохранит «контрцикличный характер» регулирования финансового рынка. При этом будет проведена оптимизация революторных требований за счет внедрения международных стандартов по срокам, максимально приближенным к базе III.

– Одновременно будут отменены дублирующие нормы и лимиты. Результатом работы должно стать повышение конкурентоспособности отечественных банков, что позволит выдержать конкуренцию на финансовом рынке в рамках вступления Казахстана в ВТО и функционирования ЕАЭС, – заявил Данияр Акишев.

В целях повышения доходности пенсионных накоплений до марта 2016 года будут пересмотрены подходы к инвестированию пенсионных активов, а к июлю 2016 года предполагается выработать также и механизмы передачи активов пенсионных фондов под управление частных казахстанских или иностранных компаний.

– Помимо этого, Национальным банком совместно с Правительством будет принят комплекс мер по дедолларизации экономики и повышению привлекательности тенговых инструментов, включая развитие рынка корпоративных ценных бумаг и стимулирование биржевой торговли в финансовых инструментах в тенге. Также будут вводиться требования по установлению и указыванию в торговых рекламах цен на товары и услуги только в национальной валюте, – отметил Ерболат Досаев.

Комплексный план приватизации

Говоря о мерах Правительства по разгосударствлению и приватизации, глава МНЭ отметил, что, согласно новому законодательству в этой сфере, сняты ограничения на приватизацию, продажу активов по справедливой рыночной стоимости, а также созданы условия для максимального участия в приватизации казахстанских и иностранных инвесторов.

– В январе 2016 года будет утвержден новый «Комплексный план приватизации на 2016–2020 годы», а также внесен в Администрацию Президента проект Указа о сокращении перечня объектов, не подлежащих отчуждению. Также вносится в Парламент проект закона, предусматривающий отмену преимущественных прав всех акционеров на приобретение активов квазигосударственного сектора, передаваемых в рынок, – сообщил глава ведомства.

В январе 2016 года будет разработан план широкомасштабной пиар-кампании по приватизации, включая объекты АО «ФНБ «Самрук-Казына», «КазАгро» и «Байтерек», с детальным описанием назначения каждого конкретного предприятия в рамках Единой информационной политики.

В течение 2016–2018 годов будет продолжена трансформация АО «ФНБ «Самрук-Казына». В соответствии с поручением Главы государства до июля 2017 года будут подготовлены общие пакеты предложений по преобразованию АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НУХ «КазАгро» в компактные холдинги после перехода в конкурентную среду их активов.

– В мае 2016 года по результатам проведенного анализа будут внесены при необходимости дополнительные предложения по условиям легализации и усилению гарантий ее участникам, – сказал министр.

В рамках антикризисных мер предусматривается также и введение новых механизмов реабилитации и банкротства, а также урегулирования вопросов неплатежеспособности компаний и предприятий. В этом направлении уже в январе 2016 года будет принят соответствующий План действий, а до конца марта Правительством будет разработана концепция законопроекта по внедрению института банкротства физических лиц.

Драйверы роста

Согласно информации главы МИР Асета Исекешева, в 2016 году будет выделено порядка 240 млрд тенге на реализацию 9 автодорожных проектов программы «Нұрлы жол». В будущем году планируется полное завершение таких масштабных проектов автодорожной отрасли, как Западная Европа – Западный Китай, Бейнеу – Актау, Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай – Талдыкорган и Астана – Петропавловск.

Асет Исекешев также сообщил, что в целях формирования региональных драйверов роста, в следующем году будут разработаны инвестиционные программы развития макрорегионов с учетом конкурентных преимуществ и региональной специализации. Для координации действий в этом направлении будет создан Правительственный совет или инвестиционный штаб, который займется рассмотрением крупных инвестиционных проектов. К работе Совета предполагается привлечь международных консультантов инвестиционных банков, с учетом создания финансового центра в Астане.

– На сегодня достигнуты договоренности с такими консультантами, как Boston consulting group, McKinsey, а также крупными инвестиционными банками Citi group, JP Morgan и другими. Кроме того, в этой работе будут использованы обширная сеть представительств во многих странах и связи с крупными инвесторами для организации переговоров и привлечения крупных компаний по нашим приоритетным отраслям, – сказал глава МИР.

В 2016 году будет продолжена реализация крупных проектов в нефтегазовом секторе, важным из которых является работа по запуску проекта Кашаган. Согласно данным МНЭ, коммерческая добыча на месторождении Кашаган начнется в декабре 2016 года. Кроме того, в будущем году завершится расширение Каспийского трубопроводного консорциума, а в апреле начнется активная реализация проекта расширения ТОО «Тенгизшевройл».

– В декабре 2017 года завершится и реализация проекта по строительству газопровода Бейнеу -Бозой – Шымкент», – сказал Е. Досаев.

До конца 2017 года планируется завершить реконструкцию и модернизацию казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Предполагается, что это позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественными нефтепродуктами уже в 2018 году.

Оптимизация бюджетной политики

Министр финансов Бахыт Султанов представил Правительству проект Республиканского бюджета на 2016–2018 годы. Проект бюджета сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и предусматривает распределение суммы целевых трансфертов местным исполнительным органом, а также перечень приоритетных инвестиций на предстоящие три года. Кроме того, он содержит и перечень приобретенных республиканских бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных задач, а также перечень государственных заданий на 2016 год.

В рамках обсуждения вопросов формирования бюджета Премьер-Министр Карим Масимов обратил внимание на стремительность и перманентность глобальной конъюнктуры рынка, когда события склонны опережать прогнозы.

– Ранее мы планировали бюджет на предстоящий год, исходя из расчета 40 долларов за баррель. Но сегодня, как мы видим, эти 40 долларов уже составляют конъюнктуру рынка, – напомнил глава Правительства.

В связи с этим К. Масимов поручил Министерству финансов рассматривать при формировании базовых и сценарных бюджетных планов разные сценарии глобальной ценовой ситуации, в том числе в пределах 30 и даже 20 долларов за баррель. При этом он отметил, что необходимо знать, каким образом будет реагировать валютный рынок на эти нисходящие тренды и как сложится в целом макроэкономическая ситуация.