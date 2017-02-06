​Антикризисный потенциал экономики

Макроэкономические показатели



Согласно итоговой оценке экономики страны в 2016 году рост ВВП составил 1%. Этот восходящий тренд является многообещающим признаком выхода экономики из зоны турбулент­ности, в которой она оказалась в условиях эскалации внешних вызовов. Это также может служить убедительным аргументом в пользу того, что экономика страны выдержала очередное испытание на прочность, продемонстрировав способность к быстрой адаптации к новой экономической ситуации.

Согласно оценкам экспертов, положительное влияние на рост экономики в минувшем году оказали такие сектора, как строи­тельство, сельское хозяйство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Производство товаров увеличилось на 1,3%, объем оказанных услуг – на 0,8%. В целом основными факторами усиления экономической активности стали государственные меры, направленные на поддержку экономики в рамках программы «Нұрлы жол» и антикризисных мер Правительства.

В общей сложности в 2016 году на стимулирование экономики было направлено 1,7 трлн тенге. При этом в рамках инфраструктурного строительства по прог­рамме «Нұрлы жол» было выделено порядка 739 млрд тенге и создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Финансовую поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» получили свыше 4 300 проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов – свыше 620 млрд тенге. Реализация этих мер обеспечила необходимую активность предприятий МСБ, которые выпустили продукции и услуг на сумму 2,6 трлн тенге. Более того, в сфере малого и среднего бизнеса удалось сохранить и создать дополнительно порядка 50 тыс. рабочих мест и перечислить в бюджет государства 150 млрд тенге в виде налогов.

Примечательно, что в числе положительных факторов роста экономики в 2016 году эксперты отмечают позитивную тенденцию роста кредитования банковским сектором малого и среднего бизнеса. Этот показатель за год вырос на 51%, составив 3,1 трлн тенге, что является для финансового сектора и в целом для экономики положительным трендом, характеризующим качественные изменения в сфере кредитной политики финансового сектора страны. В целом меры государственной поддерж­ки в процентном соотношении к росту ВВП оцениваются в 2%.

С мая 2016 года краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь), и охватывающий порядка 63,7% экономики начал постепенно улучшаться. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,1%. Подобная динамика в основном обусловлена реализацией индустриальных и инфраструктурных проектов в рамках масштабных государственных программ – «Нұрлы жол» и ПИИР.

В разрезе отраслей экономики наибольший уровень рос­та инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве, где этот показатель вырос на 46,7%, в торговле – на 10,3%, горнодобывающей промышленности – на 14,8%, операциях с недвижимым имуществом – на 13,7%.

Между тем внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2016 года снизился на 21,5%, или до 55,3 млрд долларов. Причины подобного снижения, как отмечает министр национальной экономики Тимур Сулейменов, общеизвестны – это падение мировых цен на нефть и металлы, нестабильность обменных валютных курсов тенге и валют стран торговых партнеров Казахстана по ЕАЭС. Тем не менее сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительно и составило 10,1 млрд долларов. При этом даже с учетом средств, выделяемых на поддержку экономики, международные резервы страны значительно приросли. На 1 января текущего года они оцениваются на уровне 90,8 млрд долларов. Золотовалютные активы Национального банка составили 29,8 млрд долларов.

В результате принятых мер Правительства по недопущению тотального роста цен на внутреннем потребительском рынке инфляция в годовом выражении сложилась в пределах 8,5%. Для сравнения напомним, что годом ранее уровень инфляции в стране составлял 13,6%.

Динамика развития ключевых секторов

В 2016 году положительная динамика наблюдалась в строи­тельном секторе, где рост объемов выполненных работ составил 7,9%. В аграрном комплексе уровень производства вырос на 5,5%, транспортной сфере – на 3,8% и обрабатывающей промышленности – на 0,7%.

В региональном разрезе рост объемов промышленного производства отмечается в 13 регио­нах, в том числе снижение – в 3 регио­нах. Наиболее высокие темпы роста промышленности отмечаются в Восточно-Казахстанской (на 5,0%), Карагандинской (на 4,9%), Южно-Казахстанской (на 4,4%) и Акмолинской (на 4,3%).

Рост валовой продукции сельского хозяйства составил 5,5% за счет увеличения производства продукции растениеводства на 7,8%, животноводства – на 2,7%. Рост производства сельхозпродукции отмечается в 14 регионах, включая Мангистаускую область, где впервые отмечен рост на 1,5%. Наибольшее увеличение сельхозпроизводства отмечается в Западно-Казахстанской – на 17,4%, Акмолинской – на 8,7%, Актюбинской – на 8,7%, Карагандинской – на 8,6% и Жамбылской областях – на 8,1%.

В строительном секторе объем выполненных работ увеличился на 7,9% за счет роста жилищного строительства. В 2016 году ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 17,6% за счет значительной активизации темпов ввода жилья в Алматы – на 35,6% и Астане – 28,3%, а также в Акмолинской области – на 29,3%.

Рост объемов строительства наблюдался в 10 регионах республики. Наиболее высокие темпы строительства зафиксированы в Атырауской области, где этот показатель вырос на 41,8%, ВКО – на 36,3%, а также Астане – на 14,2%.

В обрабатывающей промышленности неплохие темпы роста демонстрирует металлургия, где производство выросло на 6,6%. Это обусловлено динамикой развития цветной металлургии, рост которой составил 8,5%.

Кроме того, здесь увеличилось производство продуктов питания – на 3,9%, бумаги и бумажной продукции – на 3,8%, фармацевтической продукции – на 2,5%, текстильных изделий – на 1,3%, а также мебели – на 1,3%.

Следует отметить, что на сегодня Казахстан экспортирует порядка 826 обработанных товаров на рынки 113 стран мира и занимает лидирующие позиции по экспорту урана, желтого фосфора, муки, титана. В настоящее время наблюдается рост экспортных поставок желтого фосфора в 2,2 раза, безалкогольных напитков и кондитерских изделий – более чем в 2 раза, шоколада – в 3 раза, аккумуляторов – в 2 раза, минеральных удобрений – в 2,5 раза, трансформаторов – в 4 раза, строительных конструкций – в 5,6 раз.

Около 100 производств, введенных в эксплуатацию в рамках карты индустриализации, сегодня продают свою продукцию на зарубежных рынках. Суммарный объем экспорта этих предприятий составил более 1 млрд долларов.

В рамках первого этапа индустриализации в Казахстане создано более 20 новых секторов обрабатывающей промышленности. Введенные в эксплуатацию предприятия дают почти 21% объема продукции металлургии, 30% – химической и строительной отраслей.

Кредитование бизнеса

Мировая практика показывает, что пожарный метод спасения банков в Европе в условиях кризиса, когда на эти цели было потрачено более 1 трлн евро, фактически сделал ощутимые бреши в государственных финансах и вылился в кризис государственного долга. В Европе это привело к сужению спроса частного сектора на кредитные продукты. В Казахстане на протяжении 2016 года динамика кредитования экономики банковским сектором в целом оставалась неустойчивой. С января по апрель 2016 года наблюдалось снижение кредитов в экономике, в то время как с мая по июль отмечалась небольшая активность. В августе кредиты БВУ снизились на 0,6% за месяц, а в ноябре они увеличились на 0,6%.

На 1 декабря 2016 года кредиты банков второго уровня в отраслях экономики составили 12 845,2 млрд тенге, увеличившись с начала года на 1,3% за счет роста кредитов юридическим лицам на 3,1% – до 8 778,5 млрд тенге. За январь – ноябрь 2016 года объем вновь выданных кредитов составил 8,9 трлн тенге и вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

При этом отмечается снижение процентных ставок по выданным кредитам с 20,7% в январе 2016 года, до 15,5% – в октябре 2016 года, в том числе по краткосрочным кредитам – с 23,1% до 14,9%. На этом фоне наблюдался и рост краткосрочных кредитов на 9,7%. При этом объем долгосрочного кредитования экономики вырос на 2,1%.

Новые кредиты в основном направлялись в торговлю и промышленность. В частности, в строительство направлено 373 млрд тенге, что составляет 4,2% доли кредитного портфеля и сельское хозяйство – 232,6 млрд тенге (доля 2,6%), а также в транспортную отрасль – 272,7 млрд тенге (доля 3,1%).

Абсолютным лидером по объему рынка розничного кредитования остается потребительское беззалоговое кредитование. В настоящее время портфель этого сегмента увеличился на 235 млрд тенге, или на 326 тыс. новых заемщиков, составив в совокупности 2,3 трлн тенге. Портфель автокредитов, наоборот, сократился за год на 15%, снизившись до 345 млрд. тенге. Также заметно снизились и объемы кредитования по ипотеке.

В 2016 году портфель ипотеки сократился на 128 млрд тенге, или на 9,4%. Такая же тенденция происходила и в сфере потребительского залогового кредитования, где сокращение портфеля составило около 70 млрд тенге. При этом темпы роста погашения ранее выданных кредитов здесь несопоставимы с темпами роста выдачи новых кредитных средств. В целом это свидетельствует о достаточно нишевом развитии рынка розничного кредитования в Казахстане. И он по-прежнему остается сегментом с высокой долей риска для кредиторов, хотя за последние годы казахстанцы стали более дисциплинированными в обслуживании своих кредитов. На сегодня в дефолте находятся 19,7% заемщиков, из которых 7,6% попали в подобный переплет в результате их сильной зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

Согласно данным Национального банка, депозиты с начала 2016 года возросли на 13,7% и достигли 18 158,1 млрд тенге. Доля депозитов в структуре национальной валюты выросла с 31% до 43,6%.

Рост в условиях глобальной неопределенности

В текущем году представители Правительства прогнозируют рост экономики Казахстана на уровне 2%. Значительные темпы роста производства должна продемонстрировать горнодобывающая промышленность, где ожидается увеличение производства на 3,6%. В сфере производства продуктов питания показатель вырастет на 3,2%, в машиностроении – на 13%. Кроме того, существенный вклад в экономику внесет сельское хозяйство, где производство продукции увеличится на 2,5%. В строительном секторе объем работ вырастет на 2,6%, транспорте и логистике – на 4,0%.

Между тем в мире ситуация по-прежнему будет нестабильной и во многих сферах сохранятся риски, связанные с неустойчивостью мировых цен на сырьевые товары, включая нефть. В глобальной экономике сохранится немало рисков, связанных в том числе с новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран, в том числе в Евросоюзе, которая является одним из крупных торговых партнеров Казахстана.

С учетом того, что экономический эффект во многом зависит от своевременного доведения средств, выделяемых предприятиям в рамках антикризисных и других мер поддержки экономики, в текущем году предусматривается существенное упрощение бюджетных процедур и сокращение времени доведения средств до бизнеса.

В целях увеличения доли МСБ в экономике продолжится финансовая поддержка предпринимательства в рамках программы «ДКБ-2020». При этом, помимо бюджетных средств, здесь будут привлечены кредитные линии международных финансовых организаций в сумме 183 млрд тенге. При этом сроки привлечения средств от международных финансовых организаций будут сокращены на 30%. Все эти меры в целом, в том числе усилия государства по диверсификации отечественного экспорта, очевидно, послужат предпосылкой для роста экономики и улучшения социального тонуса казахстанского общества.