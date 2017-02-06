Антикризисный потенциал экономики

Согласно итоговой оценке экономики страны в 2016 году рост ВВП составил 1%. Этот восходящий тренд является многообещающим признаком выхода экономики из зоны турбулент­ности, в которой она оказалась в условиях эскалации внешних вызовов. Это также может служить убедительным аргументом в пользу того, что экономика страны выдержала очередное испытание на прочность, продемонстрировав способность к быстрой адаптации к новой экономической ситуации.Согласно оценкам экспертов, положительное влияние на рост экономики в минувшем году оказали такие сектора, как строи­тельство, сельское хозяйство, транспорт и обрабатывающая промышленность. Производство товаров увеличилось на 1,3%, объем оказанных услуг – на 0,8%. В целом основными факторами усиления экономической активности стали государственные меры, направленные на поддержку экономики в рамках программы «Нұрлы жол» и антикризисных мер Правительства.В общей сложности в 2016 году на стимулирование экономики было направлено 1,7 трлн тенге. При этом в рамках инфраструктурного строительства по прог­рамме «Нұрлы жол» было выделено порядка 739 млрд тенге и создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Финансовую поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» получили свыше 4 300 проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов – свыше 620 млрд тенге. Реализация этих мер обеспечила необходимую активность предприятий МСБ, которые выпустили продукции и услуг на сумму 2,6 трлн тенге. Более того, в сфере малого и среднего бизнеса удалось сохранить и создать дополнительно порядка 50 тыс. рабочих мест и перечислить в бюджет государства 150 млрд тенге в виде налогов.Примечательно, что в числе положительных факторов роста экономики в 2016 году эксперты отмечают позитивную тенденцию роста кредитования банковским сектором малого и среднего бизнеса. Этот показатель за год вырос на 51%, составив 3,1 трлн тенге, что является для финансового сектора и в целом для экономики положительным трендом, характеризующим качественные изменения в сфере кредитной политики финансового сектора страны. В целом меры государственной поддерж­ки в процентном соотношении к росту ВВП оцениваются в 2%.С мая 2016 года краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь), и охватывающий порядка 63,7% экономики начал постепенно улучшаться. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,1%. Подобная динамика в основном обусловлена реализацией индустриальных и инфраструктурных проектов в рамках масштабных государственных программ – «Нұрлы жол» и ПИИР.В разрезе отраслей экономики наибольший уровень рос­та инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве, где этот показатель вырос на 46,7%, в торговле – на 10,3%, горнодобывающей промышленности – на 14,8%, операциях с недвижимым имуществом – на 13,7%.Между тем внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2016 года снизился на 21,5%, или до 55,3 млрд долларов. Причины подобного снижения, как отмечает министр национальной экономики Тимур Сулейменов, общеизвестны – это падение мировых цен на нефть и металлы, нестабильность обменных валютных курсов тенге и валют стран торговых партнеров Казахстана по ЕАЭС. Тем не менее сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительно и составило 10,1 млрд долларов. При этом даже с учетом средств, выделяемых на поддержку экономики, международные резервы страны значительно приросли. На 1 января текущего года они оцениваются на уровне 90,8 млрд долларов. Золотовалютные активы Национального банка составили 29,8 млрд долларов.В результате принятых мер Правительства по недопущению тотального роста цен на внутреннем потребительском рынке инфляция в годовом выражении сложилась в пределах 8,5%. Для сравнения напомним, что годом ранее уровень инфляции в стране составлял 13,6%.В 2016 году положительная динамика наблюдалась в строи­тельном секторе, где рост объемов выполненных работ составил 7,9%. В аграрном комплексе уровень производства вырос на 5,5%, транспортной сфере – на 3,8% и обрабатывающей промышленности – на 0,7%.В региональном разрезе рост объемов промышленного производства отмечается в 13 регио­нах, в том числе снижение – в 3 регио­нах. Наиболее высокие темпы роста промышленности отмечаются в Восточно-Казахстанской (на 5,0%), Карагандинской (на 4,9%), Южно-Казахстанской (на 4,4%) и Акмолинской (на 4,3%).Рост валовой продукции сельского хозяйства составил 5,5% за счет увеличения производства продукции растениеводства на 7,8%, животноводства – на 2,7%. Рост производства сельхозпродукции отмечается в 14 регионах, включая Мангистаускую область, где впервые отмечен рост на 1,5%. Наибольшее увеличение сельхозпроизводства отмечается в Западно-Казахстанской – на 17,4%, Акмолинской – на 8,7%, Актюбинской – на 8,7%, Карагандинской – на 8,6% и Жамбылской областях – на 8,1%.В строительном секторе объем выполненных работ увеличился на 7,9% за счет роста жилищного строительства. В 2016 году ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 17,6% за счет значительной активизации темпов ввода жилья в Алматы – на 35,6% и Астане – 28,3%, а также в Акмолинской области – на 29,3%.Рост объемов строительства наблюдался в 10 регионах республики. Наиболее высокие темпы строительства зафиксированы в Атырауской области, где этот показатель вырос на 41,8%, ВКО – на 36,3%, а также Астане – на 14,2%.В обрабатывающей промышленности неплохие темпы роста демонстрирует металлургия, где производство выросло на 6,6%. Это обусловлено динамикой развития цветной металлургии, рост которой составил 8,5%.Кроме того, здесь увеличилось производство продуктов питания – на 3,9%, бумаги и бумажной продукции – на 3,8%, фармацевтической продукции – на 2,5%, текстильных изделий – на 1,3%, а также мебели – на 1,3%.Следует отметить, что на сегодня Казахстан экспортирует порядка 826 обработанных товаров на рынки 113 стран мира и занимает лидирующие позиции по экспорту урана, желтого фосфора, муки, титана. В настоящее время наблюдается рост экспортных поставок желтого фосфора в 2,2 раза, безалкогольных напитков и кондитерских изделий – более чем в 2 раза, шоколада – в 3 раза, аккумуляторов – в 2 раза, минеральных удобрений – в 2,5 раза, трансформаторов – в 4 раза, строительных конструкций – в 5,6 раз.Около 100 производств, введенных в эксплуатацию в рамках карты индустриализации, сегодня продают свою продукцию на зарубежных рынках. Суммарный объем экспорта этих предприятий составил более 1 млрд долларов.В рамках первого этапа индустриализации в Казахстане создано более 20 новых секторов обрабатывающей промышленности. Введенные в эксплуатацию предприятия дают почти 21% объема продукции металлургии, 30% – химической и строительной отраслей.Мировая практика показывает, что пожарный метод спасения банков в Европе в условиях кризиса, когда на эти цели было потрачено более 1 трлн евро, фактически сделал ощутимые бреши в государственных финансах и вылился в кризис государственного долга. В Европе это привело к сужению спроса частного сектора на кредитные продукты. В Казахстане на протяжении 2016 года динамика кредитования экономики банковским сектором в целом оставалась неустойчивой. С января по апрель 2016 года наблюдалось снижение кредитов в экономике, в то время как с мая по июль отмечалась небольшая активность. В августе кредиты БВУ снизились на 0,6% за месяц, а в ноябре они увеличились на 0,6%.На 1 декабря 2016 года кредиты банков второго уровня в отраслях экономики составили 12 845,2 млрд тенге, увеличившись с начала года на 1,3% за счет роста кредитов юридическим лицам на 3,1% – до 8 778,5 млрд тенге. За январь – ноябрь 2016 года объем вновь выданных кредитов составил 8,9 трлн тенге и вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.При этом отмечается снижение процентных ставок по выданным кредитам с 20,7% в январе 2016 года, до 15,5% – в октябре 2016 года, в том числе по краткосрочным кредитам – с 23,1% до 14,9%. На этом фоне наблюдался и рост краткосрочных кредитов на 9,7%. При этом объем долгосрочного кредитования экономики вырос на 2,1%.Новые кредиты в основном направлялись в торговлю и промышленность. В частности, в строительство направлено 373 млрд тенге, что составляет 4,2% доли кредитного портфеля и сельское хозяйство – 232,6 млрд тенге (доля 2,6%), а также в транспортную отрасль – 272,7 млрд тенге (доля 3,1%).Абсолютным лидером по объему рынка розничного кредитования остается потребительское беззалоговое кредитование. В настоящее время портфель этого сегмента увеличился на 235 млрд тенге, или на 326 тыс. новых заемщиков, составив в совокупности 2,3 трлн тенге. Портфель автокредитов, наоборот, сократился за год на 15%, снизившись до 345 млрд. тенге. Также заметно снизились и объемы кредитования по ипотеке.В 2016 году портфель ипотеки сократился на 128 млрд тенге, или на 9,4%. Такая же тенденция происходила и в сфере потребительского залогового кредитования, где сокращение портфеля составило около 70 млрд тенге. При этом темпы роста погашения ранее выданных кредитов здесь несопоставимы с темпами роста выдачи новых кредитных средств. В целом это свидетельствует о достаточно нишевом развитии рынка розничного кредитования в Казахстане. И он по-прежнему остается сегментом с высокой долей риска для кредиторов, хотя за последние годы казахстанцы стали более дисциплинированными в обслуживании своих кредитов. На сегодня в дефолте находятся 19,7% заемщиков, из которых 7,6% попали в подобный переплет в результате их сильной зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.Согласно данным Национального банка, депозиты с начала 2016 года возросли на 13,7% и достигли 18 158,1 млрд тенге. Доля депозитов в структуре национальной валюты выросла с 31% до 43,6%.В текущем году представители Правительства прогнозируют рост экономики Казахстана на уровне 2%. Значительные темпы роста производства должна продемонстрировать горнодобывающая промышленность, где ожидается увеличение производства на 3,6%. В сфере производства продуктов питания показатель вырастет на 3,2%, в машиностроении – на 13%. Кроме того, существенный вклад в экономику внесет сельское хозяйство, где производство продукции увеличится на 2,5%. В строительном секторе объем работ вырастет на 2,6%, транспорте и логистике – на 4,0%.Между тем в мире ситуация по-прежнему будет нестабильной и во многих сферах сохранятся риски, связанные с неустойчивостью мировых цен на сырьевые товары, включая нефть. В глобальной экономике сохранится немало рисков, связанных в том числе с новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран, в том числе в Евросоюзе, которая является одним из крупных торговых партнеров Казахстана.С учетом того, что экономический эффект во многом зависит от своевременного доведения средств, выделяемых предприятиям в рамках антикризисных и других мер поддержки экономики, в текущем году предусматривается существенное упрощение бюджетных процедур и сокращение времени доведения средств до бизнеса.В целях увеличения доли МСБ в экономике продолжится финансовая поддержка предпринимательства в рамках программы «ДКБ-2020». При этом, помимо бюджетных средств, здесь будут привлечены кредитные линии международных финансовых организаций в сумме 183 млрд тенге. При этом сроки привлечения средств от международных финансовых организаций будут сокращены на 30%. Все эти меры в целом, в том числе усилия государства по диверсификации отечественного экспорта, очевидно, послужат предпосылкой для роста экономики и улучшения социального тонуса казахстанского общества.