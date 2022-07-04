Антимонопольное расследование начали в отношении Атырауского университета им. Х. Досмухамедова

Агентство по защите и развитию конкуренции РК сообщило о начале антимонопольного расследования в отношении Атырауского университета, передает Kazpravda.kz.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел анализ и оценку состояния конкуренции на рынке услуг высшего образования (бакалавриата) в границах региона. По результатам анализа выявлено, что доминирующее положение на данном рынке с долей более 70 % занимает Атырауский университет имени Халела Досмухамедова. При этом стоимость обучения студентов в этом вузе по отдельным специальностям, к примеру, по таким как "стандартизация, метрология и сертификация", "вычислительная техника и программное обеспечение", "информационные системы" и ряду других выше на 35-60%, чем стоимость обучения по аналогичным специальностям в Атырауском инженерно-гуманитарном институте и Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева", - говорится в информации АЗРК.

На основании усмотренных признаков региональный антимонопольный департамент в отношении Атырауского университета

имени Халела Досмухамедова начал расследование в части установления и поддержания монопольно высоких цен, добавили в агентстве.