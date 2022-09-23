Общество
Антимонопольное расследование начато в отношении АО “Национальный центр экспертизы и сертификации”
Начато антимонопольное расследование в отношении АО “Национальный центр экспертизы и сертификации” по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Агентством проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).
Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги.
По итогам расследования, действиям Национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги будет дана соответствующая оценка.