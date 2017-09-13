Антимонопольщики РК изучают подорожание бензина

Антимонопольный орган изучает текущую ценовую ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Сообщается, что в случае установления признаков нарушения (ценового сговора) со стороны субъектов рынка будут приняты соответствующие меры реагирования.
"На сегодняшний день КРЕЗК и ПП МНЭ РК завершены расследования в отношении 47 субъектов розничного рынка нефтепродуктов (АЗС) по фактам согласованных действий в части установления и поддержания цен в 2016 и в начале 2017 годов. По указанным фактам в настоящее время практически во всех регионах возбуждаются административные дела, в соответствии с которыми предусмотрен штраф для малых и средних субъектов рынка в размере 3%, крупных субъектов рынка – 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода", – говорится в информации.
Общая сумма административного штрафа предположительно составит более 600 млн тг, монопольного дохода – более 300 млн тг. Решения по указанным административным правонарушениям будут приняты судебными органами.
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