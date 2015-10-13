Антиоксиданты ускоряют прогрессирование раковой опухоли – ученые

Антиоксиданты содержатся во многих пищевых добавках и часто продаются как средство профилактики рака. Между тем новое исследование, проведенное шведскими учеными из Университета Гетеборга, показало: антиоксиданты удваивают скорость метастазирования опухоли при злокачественной меланоме, наиболее опасном типе рака кожи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Российскую газету
".
Результаты исследования фактически могут означать, что страдающим от рака пациентам и людям с повышенным риском развития этой болезни следует избегать приема пищевых добавок с антиоксидантами, пишет Zee News
.
В исследовании отмечается, что антиоксиданты защищают здоровые клетки от свободных радикалов, способных превратить их в злокачественные. Но они также могут защищать опухоль, когда та уже развилась.
Ранее ученые продемонстрировали, что антиоксиданты ускоряют и усиливают прогрессирование рака легких у мышей. Так, у животных, получавших антиоксиданты, развились новые и более "агрессивные" опухоли. Эксперименты, проведенные на человеческих клетках рака легких, подтвердили эти результаты.
Дальнейшие исследования выявили, что антиоксиданты удваивают скорость метастазирования злокачественной меланомы у грызунов. Опыты с культурами клеток пациентов, страдающих меланомой, также подтвердили полученные результаты.
"Антиоксиданты усиливают способность опухолевых клеток к метастазированию, что является еще более серьезной проблемой, поскольку именно метастазы убивают при меланоме. Первичная опухоль не опасна сама по себе и ее обычно удаляют", – отмечает один из исследователей Мартин Берго.
Итоги исследований опубликованы в журнале Science Translational Medicine.