Политика
Антироссийские санкции США обсудят в Астане
Анастасия Прилепская
На заседании Astana club в Назарбаев центре будут обсуждены варианты минимизации последствий антироссийских санкций США для экономики стран Евразии. Об этом журналистам сообщил эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Серик Бейсембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Будет обсуждаться вопрос противостояния между Западом и Россией, то, насколько далеко этот конфликт может зайти, и какие есть способы выхода из этой ситуации. Будут представлены экспертные мнения о том, как повлияют антироссийские санкции на регион и на Казахстан, в частности", – рассказал эксперт.

Он также отметил, что санкционная политика США затрагивает не только Россию, но и Казахстан.

"Усиление конфронтации между Россией и Западом ни к чему хорошему не приведет. Казахстан – страна, которая имеет общую границу с Россией, мы находимся в общем экономическом союзе. Все эти санкции и ограничения будут иметь негативный эффект и для нашей экономики. И одна из задач сегодняшнего мероприятия – понять, как конфронтацию превратить в партнерство", – сообщил Серик Бейсембаев.

Третье заседание Astana club проходит в Назарбаев центре в Астане. В работе этой международной дискуссионной площадки участвуют более 60 представителей 27 стран мира. Среди них видные политические деятели, дипломаты, политологи, ученые и эксперты крупнейших "мозговых центров" США, России, Китая, Индии, стран Европы и Ближнего Востока.

Во второй половине дня ожидается участие в заседании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Основная тема встречи – "Большая Евразия – 2027: конфронтация или партнерство".

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