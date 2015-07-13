Антитеррористические учения проходят в Астане

Общество
Сегодня, 13 июля, с 17.00 до 19.00 часов при координации Столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом проводится оперативно-тактическое учение по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий в условиях строительного рынка "Сапа", расположенного по улице Жиенкулова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
"Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия государственных органов и субъектов, задействованных в пресечении акта терроризма, а также оценка готовности Штаба к выполнению служебно-боевых задач при возниковении угрозы акта терроризма с захватом и применением самодельных взрывных устройств", – поясняют в ведомстве.
"Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
На период учения автомобильное движение по улице Жиенкулова в районе рынка будет ограничено", – добавили в пресс-службе.
"Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия государственных органов и субъектов, задействованных в пресечении акта терроризма, а также оценка готовности Штаба к выполнению служебно-боевых задач при возниковении угрозы акта терроризма с захватом и применением самодельных взрывных устройств", – поясняют в ведомстве.
"Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
На период учения автомобильное движение по улице Жиенкулова в районе рынка будет ограничено", – добавили в пресс-службе.