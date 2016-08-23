Антитеррористические учения вновь прошли в Алматы

Учебное антитеррористическое мероприятие под условным наименованием "Алан-Антитеррор-2016" прошло в Алматы, передает Kazpravda.kz
.
По информации Алматинского городского штаба по борьбе с терроризмом, утром 23 августа "в условиях объектов Универсиады-2017 штаб провел плановое антитеррористическое мероприятие".
В ходе учения силовики отработали навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
"В рамках проведения учебного мероприятия "Алан-Антитеррор-2016" было задействовано значительное количество личного состава и специальной техники. С поставленными задачами подразделения Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом справились", – отметили в штабе.
Напомним, в Алматы 4 августа проходили аналогичные учения под названием "Тамыз-Антитеррор-2016"
.