Антитеррористический форум СНГ

В первый день работы cовещания, 11 февраля, на площадке XIХ Международного форума «Технологии безопасности» пройдет организованная АТЦ СНГ совместно с МИД России Международная конференция «Международное сотрудничество в борьбе с высокотехнологичным терроризмом: проблемы и решения». Рабочее заседание руководителей национальных антитеррористических центров состоится на следующий день в офисе АТЦ СНГ. В его повестке дня – вопросы сотрудничества компетентных органов стран Содружества в сфере противодействия терроризму при проведении массовых спортивных мероприятий; совершенствование механизма межгосударственного розыска и подведение итогов спецоперации «Трал-Антитеррор-2013»; оценка современных вызовов и угроз террористического и экстремистского характера для государств Содружества.

Отдельной темой заседания станет вопрос проведения в 2014 году совместного антитеррористического учения государств – участников СНГ и совместной командно-штабной тренировки.

Для участия в мероприятиях VII Совещания приглашены делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины; представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ (Исполнительного комитета, Совета руководителей органов безопасности, Секретариата Совета министров обороны, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью); представители международных и региональных организаций (ОДКБ, Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС); дипломаты, ведущие эксперты и ученые.

Ольга КАЗАНЦЕВА,

Москва