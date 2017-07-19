Антитуризм

По данным областного управления туризма, нынче здесь планируется принять около 700 тыс. туристов, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя (450 тыс. человек). Как сообщают местные власти, растет и число туробъектов, ширится ассортимент услуг. Еще бы сервис подтянуть на должный уровень, однако здесь, несмотря на рост конкуренции, улучшений пока нет.

Так, одна из пользователей социальных сетей разместила на днях на своей странице фотоснимки мусорных куч, образующихся на общественном пляже поселка Акши (это село прилегает к озеру Алаколь). По словам автора поста, хозяева турбаз не убирают стихийные свалки, «переводя стрелки» на местный акимат. А акиматовским работникам нет до этого дела.

Узнав, что один из высоко­поставленных чиновников собрался летом отдохнуть на Алаколе, туристка выразила пожелание, чтобы он приехал загорать и купаться именно на общественный пляж села Акши. «Я думаю, в этой горе мусора как раз и похоронен туризм нашей страны», – заключила возмущенная женщина.

Тем временем алматинцы, изнывая от жары, в выходные выбираются семьями и большими коллективами в горы. На въезде в Каскеленское, Алма-Арасанское ущелья Иле-Алатауского государственного природного парка установлены КПП, на которых взимают плату за использование особо охраняемых территорий и объектов инфраструктуры. Некоторые горожане считают тариф в 426,9 тенге с человека непомерно высоким, другие – навязанной услугой, которую нужно отменить.

Впрочем, плата за въезд – еще куда ни шло, вот в Тургеньском ущелье аренда одного стола со скамейками, где можно пообедать, стоит 10 тыс. тенге (!). Можно отказаться от стола и разложить корпе со своими продуктами прямо на траве. Но и за это придется заплатить 2 тыс. тенге, поскольку земля арендованная.

– Вот почему наш народ едет отдыхать за границу, – делают вывод любители путешествий.

Намедни автор этих строк сам почувствовал всю «прелесть» отечественного сервиса. Мы решили устроить семейный отдых на горнолыжном курорте «Табаган» близ Алматы, где в минувшие выходные состоялся фестиваль городской еды Food City Fest. Оплатили, как положено, за вход 10 тыс. тенге на пятерых, и в предвкушении большого гастрономического праздника прошли на территорию турбазы.

По программе здесь планировались кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров Алматы, дегустации изысканных блюд, множество других шоу и развлечений. Однако на деле приехавшие сюда алматинцы не знали, чем заняться и куда спрятаться от 40-градус­ной жары.

В общем, атмосфера пикника была безнадежно испорчена, мы, как и многие другие гости фестиваля, наспех перекусили и отправились искать другое место отдыха. Причем цены за блюда и напитки здесь были выше, чем во многих городских ресторанах и кафе. Посетители недоумевали, не понимая, за что раскошелились на входе по 2 тыс. тенге с носа.

Вот такой он, сервис по-казахстански, цель которого – не обслужить клиента качественно, а, напротив, сделать все, чтобы он больше не воспользовался вашими услугами. Между тем туризм у нас объявлен одной из приоритетных отраслей экономики, и на его развитие ежегодно выделяются громадные средства из казны государства.